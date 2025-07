Barwy szczęścia. Józefina będzie potrzebować cudu, by odbić się od dna. Cezary jej nie pomoże - ZDJĘCIA

Robusta zmieni właściciela w „Barwach szczęścia” we wrześniu

W nowym sezonie serialu „Barwy szczęścia” Józefina zacznie wyprzedawać to ze swego rodowego majątku, czego nie zdołał ukraść Andrzej (Leon Charewicz). Na pierwszy ogień pójdzie cenna klacz Robusta, która poleci do Szkocji, do właściciela stadniny pod Edynburgiem. By sprzedała się szybko, Dżo zaproponuje okazyjną cenę. Potem przyjdzie kolej na jedwabną suknię ślubną za 20 tysięcy złotych, w sprzedaży której pomoże jej Asia (Anna Gzyra).

Trudny czas dla Natalii w nowym sezonie serialu „Barwy szczęścia”

W „Barwach szczęścia” okaże się, że widmo bankructwa stanie się dla Józefiny rzeczywistością. Zmaterializuje się, ponieważ Natalii nie uda się doprowadzić do renegocjacji umowy kredytowej. Będzie to niemożliwe - Dżo zdoła jedynie, z ogromnym trudem, spłacić pierwszą ratę. Cezary w niczym nie pomoże matce, bo… długo nie będzie miał pojęcia, jakie straszliwe kłopoty finansowe spędzają jej sen z powiek. Synowa obiecała jej, że będzie trzymać język za zębami, ale jak długo uda się jej udawać, że o niczym nie wie? Będzie jej coraz ciężej, bo są z Rawiczem zawsze szczerzy wobec siebie we wszystkim.

Sekrety i kłamstwa po wakacjach w „Barwach szczęścia”

W premierowym odcinku serialu „Barwy szczęścia” Natalia chcąc, by sprawa wyjaśniła się niejako sama, powie mężowi, by odwiedził matkę i pogadał z nią o jej finansach. Po kilku godzinach wyjdzie na jaw, że nic się nie zmieniło. Józefina zadzwoni i będzie wdzięczna Zwoleńskiej:

- Był u mnie Cezary i... chciałabym ci bardzo podziękować, że mnie przed nim nie wydałaś.

Synowa westchnie i zaznaczy:

- Obowiązuje mnie tajemnica adwokacka. Dla mnie to jest bardzo niekomfortowa sytuacja…

Uprzedzi teściową, że nie da się ciągnąć tych tajemnic w nieskończoność, a Dżo wyrazi nadzieję, że uda się to zrobić najdłużej, jak to będzie możliwe.

