Barwy szczęścia, odcinek 3201: Podły Andrzej sprzeda dworek, który dostał od Józefiny. Już go nigdy nie zobaczy

W serialu "Barwy szczęścia" Józefina ma przed sobą ostatnie już dni z ukochanym Andrzejem. Zanim zniknie na zawsze, okrutnik, który w relacji z nią używa przybranego nazwiska Zastoja-Modelski, wykupił dla nich jeszcze trzy tygodnie intensywnego kursu tańca. Ale czy naprawdę? Dżo już nie zdąży się o tym przekonać…

Emilka zwróci się o pomoc do „wujka” Andrzeja w 3192. odcinku serialu „Barwy szczęścia"

Emilka (Jessica Frankiewicz) rywalizuje z prześladującą ją znowu Aliną (Iga Czechowicz) o popularność w klasie, by koleżanki jej nie odrzucały. Zaproponowała im darmowe lekcje jazdy konnej w stadninie „cioci Dżo” bez konsultacji z nią. Kiedy w 3192. odcinku serialu „Barwy szczęścia" zaczną się ich domagać, córka Malwiny (Joanna Gleń) pojmie, że przesadziła ze swoim pomysłem i poprosi o wstawiennictwo „wujka Andrzeja". A on przychyli się do jej prośby.

Józefina goła i niewesoła w 3201. odcinku serialu „Barwy szczęścia"

Żadnego ślubu ani obiecanego wesela w Finlandii nie będzie. W dniu zaplanowanego wylotu wyczarterowanym samolotem Andrzej ukradnie Józefinie jej najbardziej wartościowe, zabytkowe przedmioty, kolekcję biżuterii i samochód. Zapadnie się pod ziemię. A weselni goście przekonają się dopiero na lotnisku, że nie mogą wejść do saloniku dla VIP-ów, bo żadnego samolotu, którym mieli polecieć, po prostu nie ma... To będzie ogromny szok dla wszystkich, a największy dla ofiary podłego oszusta, który zabrał Dżo wszystko, bo przecież zastawiła rezydencję i stadninę, by podarować narzeczonemu rzekomo rodowy dworek. A ten, Zastoja-Modelski – choć tak się naprawdę nie nazywa – w 3201. odcinku serialu „Barwy szczęścia" zdążył już sprzedać. Z konta Rawiczowej ukradnie też 300 tysięcy złotych, więc potraktowana podle Józefina zostanie dosłownie z niczym.