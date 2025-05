Barwy szczęścia

Barwy szczęścia, odcinek 3201: Mariusz rozczaruje się Kasią. Oboje zrozumieją, że ich oczekiwania wobec związku kompletnie się różnią - ZDJĘCIA

W 3201. odcinku serialu "Barwy szczęścia" Mariusz (Rafał Cieszyński) zrozumie, że być może jednak nie pasują do siebie z Kasią (Katarzyna Glinka), ponieważ oczekują od swojej relacji zupełnie czego innego. Kiedy on się jej oświadczy, a ona go odtrąci, poprosi o wyjaśnienie. Górka powie, że nie potrzebuje od niego żadnych deklaracji i chciałaby, żeby zostało po staremu. Mariusz chciałby nie tylko deklaracji, ale i legalizacji ich związku. Czy przetrwają jako para…?