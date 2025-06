Barwy szczęścia. Danek wróci do życia Asi i wywróci je do góry nogami. Zagrozi jej przyszłości z Hubertem? - ZDJĘCIA

Asia szuka byłego męża w serialu „Barwy szczęścia"

W zakończonym już sezonie serialu „Barwy szczęścia" Hubert zaskoczył Asię planem odwiedzin Marysi (Nina Szumowska) w Los Angeles wraz z nią i Emilem. Ale zgodę na wyrobienie paszportu dla chłopca musi wyrazić jego ojciec, z którym Sokalska nie ma od lat kontaktu. Postanowiła więc, z duszą na ramieniu, pojechać do byłych teściów i zapytać o Danka, niewiernego eksmęża. Spotkana szkolna koleżanka, Iza (Urszula Zawadzka), opowiedziała jej, że Daniel zbzikował i stał się preppersem, a potem zniknął.

Dziadkowie Emila nie chcą go znać w serialu „Barwy szczęścia”

Spotkanie z byłą teściową w końcu doszło do skutku i było koszmarne. Zofia (Izabella Olejnik) krzyczała w „Barwach szczęścia” i oskarżyła Asię o zmarnowanie życia jej synowi, o „zniszczenie” go, wpędzenie go w depresję. Emila nazwała gówniarzem i odeszła sprzed domu zostawiając Sokalską we łzach.

Danek odnajdzie Emila w nowym sezonie „Barw szczęścia”?

Po wakacjach w „Barwach szczęścia” mają nastąpić poważne zmiany w życiu Asi, Huberta i Emila. Sokalska zaręczyła się z Pyrką i aktorka Joanna Gzyra przypomniała o ich planowanym ślubie w najnowszym wpisie na swoim instagramowym koncie:

- Rodzinka♥️ Kochani nagrywamy, pracujemy i widzimy się tuż po wakacjach 😍 Nowy sezon, nowe historie i dużooo emocji. Będzie ślub ???😅🥰 Co myślicie ?👰🏼‍♀️🤵🏼 Emil, Asia i Hubert to wspaniale zgrana Rodzinka✌🏻Ciekawe co los dla Nich szykuje ☺️🌸

Ale tak zupełnie różowo to nie będzie – wpis promocji serialu zasugerował z kolei kłopoty ze strony kogoś, kto zagrozi spokojowi bohaterów:

- Nowe premierowe po wakacyjnej przerwie przyniesie wiele niespodziewanych zwrotów akcji w rodzinie Pyrków, będą łzy szczęścia, radości, niepokoju i być może pojawi się ktoś w rodzinie, ktoś kto zaburzy spokój w rodzinie Pyrków.… Czy rzeczywiście tak będzie? I kto to będzie? Tego dowiemy się w premierowych odcinkach serialu „Barwy szczęścia”, tuż po wakacyjnej przerwie 🤫

A któż mógłby to być, jak nie Danek, którego Asia szukała w poprzednim sezonie? Nic z tych poszukiwań nie wyszło i zdecydowała się podążać – za radą Natalii (Maria Dejmek) – drogą urzędową. Ale Zofia z pewnością nie omieszka napomknąć synowi o wizycie Asi i jej były mąż może zachce zobaczyć Emila, choć nigdy nie zapłacił na rzecz syna ani grosza alimentów… Wkrótce dowiemy się, czy rzeczywiście tak będzie...