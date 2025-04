Barwy szczęścia, odcinek 3188: Koleżanka Asi powie, jak zbzikował jej były mąż. Nic dziwnego, że Emil nie chce go znać

Barwy szczęścia, odcinek 3188: Była teściowa Asi obwini ją za to, co stało się z jej synem! Zmarnowała Danielowi życie - ZDJĘCIA

„Barwy szczęścia" odcinek 3188 - poniedziałek, 12.05.2025, o godz. 20.05 w TVP2

Decyzja Huberta wyjazdu do USA wprowadziła niemałe zamieszanie w życiu Asi. By mogli wyjechać we troje, trzeba wyrobić Emilowi paszport. Czyli najpierw odszukać jego ojca i poprosić go o zgodę…

Asia chora ze strachu przed spotkaniem z byłymi teściami w 3187. odcinku serialu „Barwy szczęścia"

W 3187. odcinku serialu „Barwy szczęścia" Asia zatai przed Emilem próby odnalezienia jego ojca, Daniela. Poprosi Huberta, żeby razem pojechali do jej byłych teściów. Będzie przerażona spotkaniem z nimi wiedząc, że matka ojca jej syna oskarża ją o to, że zniszczyła eksmężowi życie. Poczuje się prawie chora – wsparcie Pyrki będzie niezbędne! Emil podsłucha ich rozmowę i nie chcąc, by jego ojciec się odnalazł, wykręci wentyle w oponach samochodu Huberta.

W 3188. odcinku serialu „Barwy szczęścia" Asia dowie się, że jej były mąż Daniel zdziwaczał

W 3188. odcinku serialu „Barwy szczęścia" byli teściowie nie tylko nie otworzą Asi drzwi, ale będą jeszcze udawać, że ich nie ma w domu. Sokalska postanowi z narzeczonym przed nim zaczekać widząc, że w jednym z okien poruszyła się firanka. Wtedy zjawi się i podejdzie do niej Iza, jej szkolna koleżanka. Asia będzie trochę zawstydzona, bo po rozwodzie zupełnie zerwała z nią kontakt. A teraz zapyta ją, czy wie, gdzie podziewa się Daniel. Niestety, Iza nie będzie tego wiedzieć, ale opowie jej, jak Danek zbzikował:

- Biegał po lesie, bawił się w jakieś szkoły przetrwania, został tym... no... preppersem, a potem zupełnie zniknął…

Będzie chciała powiedzieć więcej, ale była teściowa, Teresa (Izabela Olejnik) wreszcie wyjdzie z domu i zafunduje Asi agresywne powitanie, pełne pretensji i oskarżeń...

