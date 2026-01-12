Barwy szczęścia, odcinek 3305: Ksawery domyśli się, że to Agnieszka porwała Łukasza! Zauważy dziwne zachowanie psychopatki

"Barwy szczęścia" odcinek 3305 - czwartek, 29.01.2026, o godz. 20.05 w TVP2

Uwięziony Łukasz, którego Agnieszka w 3305 odcinku " Barw szczęścia" nadal będzie trzymała w piwnicy, przykutego kajdankami do łóżka i faszerowanego jakimiś lekami, dojdzie do wniosku, że tylko w jeden sposób może uciec od psychopatki! Nie wiedząc, do czego jest jeszcze zdolna nieobliczalna siostra Kasi będzie coraz bardziej przerażony, lecz zda sobie sprawę, że jeśli Agnieszka dostanie do, czego chce to może okaże mu litość.

Czy Łukasz ucieknie z pułapki psychopatki Agnieszki w 3305 odcinku " Barw szczęścia"?

To dlatego w 3305 odcinku "Barw szczęścia" porwany Łukasz będzie udawać, że znów jest w niej zakochany. Bo Agnieszka nie przestanie namawiać Sadowskiego, by do siebie wrócili, przekonując go przy tym, że tylko ona da mu prawdziwe szczęście. Żeby opracować plan ucieczki Łukasz, odegra przed nią romantyczne sceny. Po świętowaniu rocznicy pierwszego pocałunku na Mazurach, Sadowski spróbuje zdobyć zaufanie porywaczki i uciec z jej pułapki.

Nie przegap: Barwy szczęścia, odcinek 3304: Uwięziony Łukasz podda się chorej Agnieszce! Tylko tak będzie miał szansę, że go wypuści - ZDJĘCIA

Tak Ksawery dowie się o zaginięciu Łukasza w 3304 odcinku "Barw szczęścia"

Tymczasem Ksawery, który już w 3304 odcinku "Barw szczęścia" wróci z Kasią z wakacji na greckiej wyspie Rodos, pozna prawdę o zaginięciu ojca, o tym, że policja szuka Łukasza, ale nikt nie wie, gdzie on jest. Jakby zapadł się pod ziemię!

- Przepraszam... Nie chciałam cię martwić. Najpierw myślałam, że to jakieś nieporozumienie i tata zaraz wróci… A potem wyjeżdżaliśmy i nie chciałam ci psuć wakacji - wyjaśni Kasia synowi.

- Jak bym wiedział, to bym nigdy w życiu nie poleciał! - zarzuci jej oburzony Ksawery.

- I co to by dało? Policja szuka taty... My nic nie możemy zrobić.

- Kłamaliście!!!

Cała rodzina Łukasza w 3305 odcinku "Barw szczęścia" nie przestanie się od niego martwić. Niestety policja z prowadzącym poszukiwania Marcinem Kodurem (Oskar Stoczyński) nadal nie wpadnie na żaden ślad porwanego Sadowskiego. Nie podejrzewając, że za uprowadzeniem stoi Agnieszka, która będzie udawała przed bliskimi troskę, skrywając przy tym swoją potworną tajemnicę.

Ksawery zauważy podejrzane zachowanie Agnieszki w 3305 odcinku "Barw szczęścia"

Dopiero w 3305 odcinku "Barw szczęścia" Ksawery zacznie się domyślać, co się stało z Łukaszem. Jak syn uwięzionego Sadowskiego i Kasi na to wpadnie? Czujny chłopiec zauważy, że nieobliczalna ciotka Agnieszka mimo rozstania z jego ojcem nadal kupuje jego ulubioną czekoladę. Właśnie wtedy zacznie podejrzewać, że to Agnieszka porwała i uwięziła Łukasza... Tylko czy ktoś Ksaweremu uwierzy?

Barwy szczęścia ZWIASTUN. Przerażające odkrycie Kodura podczas poszukiwań Łukasza Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.