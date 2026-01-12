Barwy szczęścia, odcinek 3306: Borowska uratuje związek Kasi i Mariusza? Powie jej, jak Janka ukartowała wspólną noc z Karpiukiem - ZDJĘCIA

"Barwy szczęścia" odcinek 3306 - piątek, 30.01.2026, o godz. 20.05 w TVP2

W 3306 odcinku „Barw szczęścia” Borowska włączy się w ratowanie związku Kasi i Mariusza, gdy po powrocie Sadowskiej z synem Ksawerym (Bartosz Gruchot) i ojcem Czesławem (Marian Jaskulski), który finalnie poleciał za Karpiuka, ich związek wciąż będzie wisiał na włosku. Wszystko przez to, że narzeczona rolnika nie wróci do niego do Brzezin, gdyż wciąż nie będzie w stanie mu wybaczyć nocy z Janką. Tym bardziej, iż będzie przekonana, że ukochany ją zdradził!

Mimo iż wcale tak nie będzie, bo Dąbrowska jedynie wszystko ukartuje, aby to właśnie tak wyglądało, do czego w końcu przyzna się i samemu Mariuszowi, gdy do sprawy wtrąci się jej ojciec (Piotr Kazimierczak), który doniesie na niego policji. Jednak Kasia w 3306 odcinku „Barw szczęścia” wciąż nie będzie o tym wiedzieć. Ale tylko do czasu!

Borowska dowie się, jak naprawdę wyglądała wspólna noc Janki i Mariusza w 3306 odcinku „Barw szczęścia”!

Wszystko przez to, że w 3306 odcinku „Barw szczęścia” prawdy o feralnej nocy w końcu dowie się i Borowska, która wcześniej sama przyłapie Jankę, wymykającą się wczesnym rankiem z domu Mariusza po wspólnej i mocno zakrapianej zabawie w remizie. I choć wtedy sąsiadka Karpiuka będzie przekonana, że doszło do zdrady, to prawda okaże się jednak inna, czego wreszcie i ona dowie się od strażaka, a prywatnie także i kolegi rolnika!

Zdradzamy, że w 3306 odcinku „Barw szczęścia” mężczyzna wyzna Borowskiej, iż sam tego wieczoru odprowadził ledwo żywego Mariusza do domu, a na dodatek widział, jak Janka jedynie udaje, że jest pijana. I wówczas i dla sąsiadki stanie się jasne, że Dąbrowska to wszystko ukartowała! I niezwłocznie postanowi zawiadomić i o tym Kasię!

Sąsiadka Karpiuka doniesie Sadowskiej na obłudną Dąbrowską w 3306 odcinku „Barw szczęścia”!

Szczególnie, że seniorka już wcześniej stanie po stronie Sadowskiej. A w 3306 odcinku „Barw szczęścia” nie będzie inaczej. Borowska zjawi się w sklepie Grzelaków, gdzie akurat będzie przebywać Kasia i powie jej, jak cwana Janka ukartowała wspólną noc z Mariuszem!

- Chciałam, żeby pani wiedziała, że wszystkiemu winna ta dziewucha! - wyzna jej Borowska, czym kompletnie zszokuje Sadowską!

Czy wówczas w 3306 odcinku „Barw szczęścia” Kasia postanowi jednak wrócić do Mariusza, wiedząc, że nie było żadnej zdrady, bo Janka wszystko jedynie ukartuje? Przekonamy się niebawem!