Barwy szczęścia, odcinek 3323: Celina postawi Łukaszowi ultimatum! To będzie musiał zrobić, aby do niej wrócić

"Barwy szczęścia" odcinek 3323 - wtorek, 24.02.2026, o godz. 20.05 w TVP2

W 3323 odcinku "Barw szczęścia" Łukasz podejmie kolejną próbę powrotu do Celiny po uratowaniu go od chorej psychicznie Agnieszki. I choć w życiu osobistym Sadowski początkowo spotka się z odrzuceniem, bo Brońska tak od razu nie zgodzi się do niego wrócić, gdyż nie będzie chciała działać zbyt pochopnie, bo w jej ocenie detektywem wciąż będą kierować silne emocje po porwaniu.

I wcale się nie pomyli, bo faktycznie tak będzie. Mimo iż jej były kochanek będzie próbował udowodnić jej i Kasi (Katarzyna Glinka), że jest zupełnie inaczej. Ale tak jak wcześniej, tak i w 3323 odcinku "Barw szczęścia" pani detektyw nie da się nabrać! Zwłaszcza, że jego organizm sam go zdradzi przed Sadowską, gdy dostanie nagłego ataku paniki.

Celina każe Łukaszowi iść na terapię przed powrotem do pracy w 3323 odcinku "Barw szczęścia"!

A to dlatego, że Sadowski jeszcze faktycznie nie upora się z traumą i stąd tak się zirytuje, gdy w 3323 odcinku "Barw szczęścia" Brońska każe mu iść na terapię i przed jego powrotem do niej w pracy!

Tym bardziej, iż w 3323 odcinku "Barw szczęścia" sam zda sobie sprawę, że jeszcze nie będzie na to gotowy, co z pewnością potwierdzi i terapeuta, gdy dowie się o jego atakach paniki, bezsenności czy tragicznych wspomnieniach z więzienia chorej psychicznie kobiety!

Sadowski wróci do Brońskiej już nie tylko w pracy w 3325 odcinku "Barw szczęścia"?

Czy zatem w tej sytuacji w 3323 odcinku "Barw szczęścia" zgodzi się pójść? A może jednak uda mu się jakoś oszukać Celinę? Zwłaszcza, że już w 3325 odcinku "Barw szczęścia" Brońska już wróci do współpracy z Sadowskim. Czy do tego czasu Łukasz cudowanie ozdrowieje? A może uda mu się skutecznie grać przed Brońską?

Czy w 3325 odcinku "Barw szczęścia" dawni wspólnicy, a zarazem także i kochankowie wrócą do siebie tylko w pracy? A może wówczas Celina otworzy przed nim i swoje serce? Czy Brońska i Sadowski znów będą razem? Odpowiedzi na te pytania poznamy już niebawem!

24