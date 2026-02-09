Barwy szczęścia, odcinek 3325: Kasia da szansę Agnieszce po porwaniu Łukasza, ale szybko tego pożałuje! Przekona się, jaką jest wariatką

"Barwy szczęścia" odcinek 3325 - czwartek, 26.02.2026, o godz. 20.05 w TVP2

W 3325 odcinku "Barw szczęścia" Kasia postanowi kolejny raz spotkać się ze swoją siostrą w areszcie. Ale już nie po to, aby wyciągnąć od niej, gdzie przetrzymuje porwanego Łukasza. Tym bardziej, że i tak jej tego nie powie, gdyż do końca będzie twierdzić, że to nie ona stoi za jego porwaniem i więzieniem. Mimo iż już nikt nie będzie miał ku temu wątpliwości. A zwłaszcza Celina, która ostatecznie go znajdzie i zakończy jego koszmar, jaki zgotuje mu wariatka.

Ale mimo tego w 3325 odcinku "Barw szczęścia" Sadowska zdecyduje się tak łatwo nie skreślać swojej przyrodniej siostry i dać jej szansę na wyjaśnienia. I z tego względu znów poprosi o spotkanie z aresztowaną Agnieszką. Jednak i tego równie szybko pożałuje. A może nawet i bardziej niż tego wcześniejszego! Czemu?

Aresztowana Agnieszka wciąż będzie twierdzić, że jest niewinna w 3325 odcinku "Barw szczęścia"!

Wszystko przez to, że w 3325 odcinku "Barw szczęścia" Agnieszka wciąż będzie uparcie twierdzić, iż to nie ona porwała i więziła Łukasza. Mimo iż, Sadowski po swoim uwolnieniu potwierdzi to, czego Brońska, a właściwie najpierw Ksawery (Bartosz Gruchot), a w końcu i policja, dzięki zeznaniom Czesława (Marian Jaskulski) będzie już pewna. Ale Zarzeczna będzie innego zdania i dalej będzie uważać, że jest niewinna, czym tylko przerazi Kasię.

A to dlatego, że dopiero wtedy w 3325 odcinku "Barw szczęścia" Sadowska zda sobie sprawę ze skali zaburzeń swojej przyrodniej siostry, która będzie chora psychicznie! I wówczas jeszcze bardziej zrozumie, co u jej boku musiał przeżywać Łukasz, a wcześniej także i ich ojciec, a także i jej dzieci z byłym mężem, który na szczęście je od niej zabierze. Ale Sadowskiego i Zarzecznego za czasu nie da się uchronić. Jednak w końcu i oni będą bezpieczni!

Tak Kasia zrozumie, że jej przyrodnia siostra jest chora psychicznie w 3325 odcinku "Barw szczęścia"!

Tym bardziej, że wariatka Agnieszka w 3325 odcinku "Barw szczęścia" tak szybko nie wyjdzie na wolność. A na pewno nie w takim stanie, gdyż nie będzie się nadawać do życia wśród ludzi, dla których wciąż będzie stanowić poważne niebezpieczeństwo. A szczególnie tych najbliższych, o czym i Kasia boleśnie się przekona.

I choć bezpośrednio w 3325 odcinku "Barw szczęścia" Agnieszka nie skrzywdzi ani jej, ani Ksawerego, to jednak obydwoje dostaną rykoszetem, przez to, co zrobiła jej byłemu mężowi, a ojcu ich wspólnego dziecka, a także i jej ojcu!

