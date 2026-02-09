Barwy szczęścia, odcinek 3325: Kasia da szansę Agnieszce po porwaniu Łukasza, ale szybko tego pożałuje! Przekona się, jaką jest wariatką

Sylwia Fiutkowska
2026-02-09 8:58

W 3325 odcinku "Barw szczęścia" Kasia (Katarzyna Glinka) zdecyduje się ponownie odwiedzić Agnieszkę (Katarzyna Tlałka) w areszcie. Ale tym razem już nie po to, aby powiedziała, gdzie więzi Łukasza (Michał Rolnicki), którego już zdoła uratować Celina (Orina Krajewska), tylko, czemu to zrobiła. W 3325 odcinku "Barw szczęścia" Sadowska postanowi dać szansę swojej przyrodniej siostrze na wytłumaczenie swojego zachowania, ale szybko tego pożałuje, gdy zobaczy jak bardzo jest ona zaburzona! Co tym razem, odwali Zarzeczna? Koniecznie poznaj szczegóły!

"Barwy szczęścia" odcinek 3325 - czwartek, 26.02.2026, o godz. 20.05 w TVP2

W 3325 odcinku "Barw szczęścia" Kasia postanowi kolejny raz spotkać się ze swoją siostrą w areszcie. Ale już nie po to, aby wyciągnąć od niej, gdzie przetrzymuje porwanego Łukasza. Tym bardziej, że i tak jej tego nie powie, gdyż do końca będzie twierdzić, że to nie ona stoi za jego porwaniem i więzieniem. Mimo iż już nikt nie będzie miał ku temu wątpliwości. A zwłaszcza Celina, która ostatecznie go znajdzie i zakończy jego koszmar, jaki zgotuje mu wariatka.

Ale mimo tego w 3325 odcinku "Barw szczęścia" Sadowska zdecyduje się tak łatwo nie skreślać swojej przyrodniej siostry i dać jej szansę na wyjaśnienia. I z tego względu znów poprosi o spotkanie z aresztowaną Agnieszką. Jednak i tego równie szybko pożałuje. A może nawet i bardziej niż tego wcześniejszego! Czemu?

Aresztowana Agnieszka wciąż będzie twierdzić, że jest niewinna w 3325 odcinku "Barw szczęścia"!

Wszystko przez to, że w 3325 odcinku "Barw szczęścia" Agnieszka wciąż będzie uparcie twierdzić, iż to nie ona porwała i więziła Łukasza. Mimo iż, Sadowski po swoim uwolnieniu potwierdzi to, czego Brońska, a właściwie najpierw Ksawery (Bartosz Gruchot), a w końcu i policja, dzięki zeznaniom Czesława (Marian Jaskulski) będzie już pewna. Ale Zarzeczna będzie innego zdania i dalej będzie uważać, że jest niewinna, czym tylko przerazi Kasię.

A to dlatego, że dopiero wtedy w 3325 odcinku "Barw szczęścia" Sadowska zda sobie sprawę ze skali zaburzeń swojej przyrodniej siostry, która będzie chora psychicznie! I wówczas jeszcze bardziej zrozumie, co u jej boku musiał przeżywać Łukasz, a wcześniej także i ich ojciec, a także i jej dzieci z byłym mężem, który na szczęście je od niej zabierze. Ale Sadowskiego i Zarzecznego za czasu nie da się uchronić. Jednak w końcu i oni będą bezpieczni!

Tak Kasia zrozumie, że jej przyrodnia siostra jest chora psychicznie w 3325 odcinku "Barw szczęścia"!

Tym bardziej, że wariatka Agnieszka w 3325 odcinku "Barw szczęścia" tak szybko nie wyjdzie na wolność. A na pewno nie w takim stanie, gdyż nie będzie się nadawać do życia wśród ludzi, dla których wciąż będzie stanowić poważne niebezpieczeństwo. A szczególnie tych najbliższych, o czym i Kasia boleśnie się przekona.

I choć bezpośrednio w 3325 odcinku "Barw szczęścia" Agnieszka nie skrzywdzi ani jej, ani Ksawerego, to jednak obydwoje dostaną rykoszetem, przez to, co zrobiła jej byłemu mężowi, a ojcu ich wspólnego dziecka, a także i jej ojcu!

