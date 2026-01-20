Barwy szczęścia, odcinek 3314: Kasia zmusi Agnieszkę do ujawnienia, gdzie uwięziła Łukasza? Poprosi Kodura o spotkanie z aresztowaną siostrą - ZDJĘCIA

"Barwy szczęścia" odcinek 3314 - środa, 11.02.2026, o godz. 20.05 w TVP2

W 3314 odcinku "Barw szczęścia" Celina (Orina Krajewska) i Marcin nie będą już sami w poszukiwaniu Łukasza, gdyż dołączy do nich także i Kasia. Była żona zaangażuje się w sprawę swojego byłego męża, gdy zda sobie sprawę, że może grozić mu naprawdę poważne niebezpieczeństwo i to ze strony jej własnej siostry! A to dlatego, że po jej zatrzymaniu, straszliwa prawda o Zarzecznej w końcu wyjdzie na jaw, a Sadowska wreszcie dowie się, do czego tak naprawdę jest ona zdolna, gdy usłyszy, co przeszedł z nią Czesław.

Oczywiście, Kasia nie pozostanie wobec tego obojętna. I to nie tylko wobec ojca, którego natychmiast zaprosi do siebie i Ksawerego (Bartosz Gruchot) i to na dłużej, ale także i byłego męża. W 3314 odcinku "Barw szczęścia" zaniepokojona Sadowska dołączy do Brońskiej i Kodura, którzy wciąż będą szukać Sadowskiego, gdy Zarzeczna nie przyzna się ani do jego porwania, ani przetrzymywania. Ale jej siostra postanowi to zmienić!

Zaniepokojona Sadowska poprosi Kodura o widzenie z aresztowaną siostrą w 3314 odcinku "Barw szczęścia"!

Zdradzamy, że w 3314 odcinku "Barw szczęścia" Kasia zacznie prosić Marcina, aby zorganizował jej spotkanie z aresztowaną siostrą. Sadowska będzie mieć nadzieję, że uda jej się wpłynąć na Agnieszkę, aby ta w końcu powiedziała policji prawdę, przyznała się do porwania Łukasza, a także zdradziła, gdzie aktualnie go przed nimi ukrywa.

Oczywiście, w 3314 odcinku "Barw szczęścia" Kodur zdoła to załatwić. Tym bardziej, że to spotkanie faktycznie będzie mogło doprowadzić do przełomu w ich śledztwie.

Zdeterminowana Kasia wyciągnie z Agnieszki prawdę o więzionym Łukaszu w 3314 odcinku "Barw szczęścia"?

Czy zatem w 3314 odcinku "Barw szczęścia" Kasi uda się wyciągnąć z chorej psychicznie kobiety prawdę i dowiedzieć się, gdzie przetrzymuje ona już ledwo żywego Łukasza, który po jej zatrzymaniu nie będzie miał już dostępu do picia, jedzenia, leków czy łazienki. Tym bardziej, że pozostanie skuty nie tylko kajdankami, ale i łańcuchami, aby jeszcze nie mógł się ruszać.

Czy w 3314 odcinku "Barw szczęścia" w końcu uda się uratować Łukasza i w dużej mierze przyczyni się do tego właśnie Kasia? Jak to wydarzenie wpłynie na dalsze losy byłych małżonków? I jak skończy Agnieszka? Odpowiedzi na te pytania poznamy już niebawem!

Barwy szczęścia ZWIASTUN. Okrutna gra Agnieszki z Kasią po porwaniu Łukasza!