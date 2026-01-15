Barwy szczęścia, odcinek 3312: Przesłuchanie zatrzymanej Agnieszki! Nie przyzna się Kodurowi do porwania Łukasza

"Barwy szczęścia" odcinek 3312 - poniedziałek, 9.02.2026, o godz. 20.05 w TVP2

W 3312 odcinku "Barw szczęścia" Agnieszka wreszcie wyląduje na przesłuchaniu. Ale tym razem to już nie ona będzie zadawać pytania, dotyczące postępów w śledztwie Łukasza Kodurowi, a on jej, gdyż za namową Celiny wreszcie zdecyduje się ją zatrzymać. Tym bardziej, gdy Celina dostrzeże podejrzane zachowanie byłej kochanki Sadowskiego, a na dodatek domyśli się, że to ona wcześniej będzie próbowała ją wrobić w porwanie i jej dawnego ukochanego, aby się jej pozbyć!

I choć Marcin faktycznie postanowi sprawdzić Celinę, czym mocno ją zirytuje, to w 3312 odcinku "Barw szczęścia" w końcu przerzuci się na Agnieszkę. Tyle tylko, że Brońska będzie musiała się sporo przy tym napracować i to oczywiście bez wsparcia policji, która wcześniej nie pomyśli o tym, aby ją sprawdzić. W przeciwieństwie do niezawodnej pani detektyw!

Chora psychicznie Agnieszka nie zdradzi się przed Kodurem w 3312 odcinku "Barw szczęścia"!

I w ten sposób Agnieszka zostanie w końcu nie tylko zatrzymana, ale i w 3312 odcinku "Barw szczęścia" przesłuchana. Jednak wariatka zachowa zimną krew i oczywiście nie przyzna się Kodurowi ani do porwania, ani do przetrzymywania Łukasza, przez co Marcin wciąż nie dowie się, gdzie jest Łukasz! I choć pojawi się ktoś, kto nieco zniweczy plan chorej psychicznie kobiety, to jednak nie wpłynie on na to, że wariatka i tak do czegokolwiek się przyzna!

A czasu na to w 3312 odcinku "Barw szczęścia" będzie coraz mniej, gdyż z każdym dniem więziony Łukasz będzie w coraz gorszym stanie fizycznym. A po zatrzymaniu Agnieszki zostanie jeszcze bez jedzenia, picia, leków czy dostępu do łazienki. A co gorsza i bez możliwości ucieczki, gdyż przed wyjściem była ukochana skuje go już nie tylko kajdankami, ale i przywiąże łańcuchem...

Celina i Marcin wciąż nie odnajdą więzionego Łukasza w 3313 odcinku "Barw szczęścia"!

Oczywiście, mimo tego w 3313 odcinku "Barw szczęścia" ani Celina, ani Marcin się nie poddadzą i nie zrezygnują z dalszych poszukiwań Łukasza. Szczególnie, że oboje zdadzą sobie sprawę z uciekającego czasu. Brońska poruszy niebo i ziemię, aby tylko odnaleźć żywego Sadowskiego.

Ale czy w kolejnych odcinkach "Barw szczęścia" jej się to uda? A może tym razem jej najważniejsza akcja skończy się porażką i ani jej, ani Marcinowi nie uda się odnaleźć żywego Łukasza? Odpowiedzi na te pytania poznamy już niebawem!