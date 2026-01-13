Barwy szczęścia, odcinek 3311: Celina rozpracuje chorą psychicznie Agnieszkę! Wyłoży ją Kodurowi na tacy! Zdążą uratować Łukasza? - ZDJĘCIA

"Barwy szczęścia" odcinek 3311 - piątek, 6.02.2026, o godz. 20.05 w TVP2

W 3311 odcinku "Barw szczęścia" Celina będzie już pewna, że to Agnieszka stoi za porwaniem Łukasza! W jaki sposób? Zdradzamy, że Brońska domyśli się tego, gdy odkryje, że to właśnie ją chciała wrobić Zarzeczna, podając Kodurowi jej rysopis jako porywaczki! I wtedy do pani detektyw dojdzie, że jedyną osobą, która mogłaby tego chcieć, aby się jej pozbyć jest właśnie była partnerka Sadowskiego, z którą niedawno się rozstał, gdy znów zaczęli razem współpracować!

Zdradzamy, że już w 3310 odcinku "Barw szczęścia" Brońska zacznie śledzić Zarzeczną za plecami policji, która nawet nie wpadnie na to, aby sprawdzić byłą kochankę Sadowskiego. Mimo tego, iż sama zjawi się ona na komendzie, zacznie wypytywać o śledztwo, a następnie kierować uwagę Kodura właśnie na Celinę. I to właśnie jej uwierzy Marcin i postanowi sprawdzić panią detektyw. A za Agnieszkę weźmie się właśnie Celina!

Celina każe Marcinowi zatrzymać chorą psychicznie Agnieszkę w 3311 odcinku "Barw szczęścia"!

I dzięki temu w 3311 odcinku "Barw szczęścia" Celina zyska już pewność, że to właśnie Agnieszka go porwała! A to dlatego, że nakryje ją na większych zakupach w sklepie, co już wyda jej się podejrzane, gdyż nie będzie to porcja na jedną osobę. Brońska postanowi podążyć tym śladem, zacznie wypytywać o Łukasza mieszkańców i od razu zaalarmować o swoich przypuszczeniach Kodura!

W 3311 odcinku "Barw szczęścia" Brońska zacznie nalegać, aby Marcin jak najszybciej załatwił nakaz zatrzymania Agnieszki, aby nie mogła im uciec. Jednak Kodur uzna to za bezsens, gdyż stwierdzi, że w ten sposób Zarzeczna sama przyznałaby się do winy. Tyle tylko, że była kochanka Łukasza wcale nie będzie kierować się tutaj logiką, do czego pani detektyw także dojdzie! I stąd tak ważne stanie się szybkie działanie, bo niewiadomym będzie, co jeszcze strzeli wariatce do głowy!

- Ona w każdej chwili może dać nogę... Zwłaszcza jeśli się zorientowała, że jest obserwowana! - zaalarmuje go Celina.

- Nie zrobi tego, to byłoby przyznanie się do winy - zauważy Marcin.

- Co z tego? Może ona nie myśli racjonalnie? Dla mnie liczy się tylko to, żebyśmy Łukasza znaleźli na czas! - Brońska postawi sprawę jasno.

Czy uwięziony Łukasz w końcu odzyska wolność w 3311 odcinku "Barw szczęścia"?

Ale czy w 3311 odcinku "Barw szczęścia" inspektor na to przystanie? Czy Marcin w końcu uwierzy Celinie i wreszcie zacznie z nią współpracować? Czy Kodur i Brońska zdołają uratować więzionego Łukasza?

Czy Agnieszka w końcu trafi za kratki lub do psychiatryka? Czy przyzna się do porwania Sadowskiego i wskaże miejsce, w którym go przetrzymuje? Czy pomoc jeszcze zdoła dotrzeć do Łukasza na czas? Odpowiedzi na te pytania poznamy już w kolejnych odcinkach "Barw szczęścia"!