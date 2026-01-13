Barwy szczęścia, odcinek 3309: Kodur zacznie śledzić Celinę! Uwierzy wariatce Agnieszce, że to ona porwała Łukasza - ZDJĘCIA

"Barwy szczęścia" odcinek 3309 - środa, 4.02.2026, o godz. 20.05 w TVP2

W 3309 odcinku "Barw szczęścia" Celina ostro się wkurzy, gdy odkryje, że obserwuje ją policja. I trudno jej się dziwić, gdyż w końcu to ona zgłosiła im zaginięcie Łukasza, a także sama zaproponowała im swoją współpracę, z której jednak Kodur nie chciał skorzystać. A teraz jeszcze zacznie ją podejrzewać.

A stanie się tak nie bez przyczyny, bo zadba o to cwana Agnieszka! Zdradzamy, że po wyjeździe Kasi (Katarzyna Glinka), Ksawerego (Bartosz Gruchot) i Czesława (Marian Jaskulski) na Rodos, jej siostra zjawi się na komendzie, aby wypytać Marcina o postępy w śledztwie. Tym bardziej, że wtedy nie zdoła już niczego wyciągnąć od Sadowskiej i stąd osobiście pofatyguje się do Kodura. Szczególnie, że będzie mieć w tym jeszcze jeden - skierowanie podejrzeń właśnie na Celinę, co w 3309 odcinku "Barw szczęścia" także jej się uda!

Agnieszka poda rysopis Celiny jako porywaczki Łukasza w "Barwach szczęścia"!

Wszystko przez to, że w 3309 odcinku "Barw szczęścia" policja faktycznie zacznie obserwować Brońską, co nie ujdzie także i jej uwadze. Do tego stopnia, że wzburzona Celina postanowi osobiście rozmówić się z Marcinem, który zamiast szukać Łukasza, będzie tracił czas na jej śledzenie! Ale jak się okaże wcale nie bez przyczyny, bo Agnieszka poda jej rysopis jako porywaczki Sadowskiego, co policja będzie musiała sprawdzić!

- Marnujecie czas, żeby mnie śledzić, zamiast szukać Łukasza?! - wytknie mu wściekła Celina.

- Mamy nowy rysopis porywaczki... i pasujesz do niego. Wysoka, długowłosa brunetka, jeżdżąca terenowym autem... - wyjaśni jej Marcin.

Oczywiście, w 3309 odcinku "Barw szczęścia" Celina od razu domyśli się, że ktoś chce ją wrobić i da to Marcinowi jasno do zrozumienia. Tyle tylko, że Kodur początkowo jej nie uwierzy, gdyż chora psychicznie Agnieszka nieźle go zmanipuluje w swoje tezy! Szczególnie, że życie będzie znać i takie przypadki, czego on jako policjant będzie doskonale świadomy!

- To nie przyszło wam do głowy, że ktoś specjalnie się do mnie upodobnił?! - zdenerwuje się jeszcze bardziej Brońska.

- Może, ale równie dobrze to mogłaś być ty… Chyba, że masz alibi na czas zniknięcia Łukasza? - zapyta ją Kodur.

- To jakiś żart?! Podejrzewacie mnie?... Przecież to absurd! To ja zgłosiłam jego zaginięcie! I to ja nie ustaję w jego poszukiwaniach od samego początku! - przypomni mu pani detektyw.

- Wiele było takich przypadków, kiedy sprawca udawał, że pomaga policji... - uświadomi ją policjant.

Brońska domyśli się, że to Agnieszka stoi za porwaniem Łukasza i chce ją wrobić w "Barwach szczęścia"!

I tym w 3309 odcinku "Barw szczęścia" już doprowadzi niewinną Celinę do szału. Ale tylko przez chwilę, gdyż wówczas Marcin otwarcie stwierdzi, iż osobiście wcale jej nie podejrzewa. Jednak podsunięty trop i tak będzie musiał sprawdzić!

- Tak uważasz? Że udaję?... Niech cię szlag! - rzuci mu Celina.

- Ochłoń… Ja osobiście nie wierzę, że mogłabyś mieć coś wspólnego ze zniknięciem Łukasza, ale wszystko trzeba sprawdzać... - uspokoi ją Marcin.

I wówczas w 3309 odcinku "Barw szczęścia" Brońska tym bardziej weźmie sobie na cel nie tylko odnalezienie Łukasza, ale również osoby, która próbowała ją wrobić w jego porwanie! I wtedy szybko domyśli się, że mógłby być nią nie kto inny jak Agnieszka!