Barwy szczęścia, odcinek 3304: Uwięziony Łukasz podda się chorej Agnieszce! Tylko tak będzie miał szansę na ucieczkę - ZDJĘCIA

"Barwy szczęścia" odcinek 3304 - środa, 28.01.2026, o godz. 20.05 w TVP2

W 3304 odcinku "Barw szczęścia" przetrzymywany Łukasz zacznie grać w grę chorej psychicznie Agnieszki. Tym bardziej, iż zda sobie sprawę, że to jedyny sposób, aby uwolnić się od wariaki. Szczególnie, że będzie ona go już trochę przetrzymywać, a nikt nie natrafi na jego trop, gdyż tak jak jemu, nikomu nawet przez myśl nie przejdzie, że to właśnie ona mogłaby stać za jego uprowadzeniem.

Zwłaszcza, że była kochanka porwie go po niebezpiecznej akcji z Celiną (Orina Krajewska), co już skieruje podejrzenia na mafię, której się narażą, a finalnie za sprawą Agnieszki i na samą Brońską, przez co nikt go nie znajdzie.

I wówczas Sadowski zrozumie, że poddanie się chorej psychicznie Agnieszce będzie jedyną szansą na ratunek i oczywiście od razu zgodzi się to uczynić. I już w 3304 odcinku "Barw szczęścia" zacznie przynosić to pierwsze pozytywne dla niego skutki!

Łukasz zacznie grać w grę chorej psychicznie Agnieszki w 3304 odcinku "Barw szczęścia"!

Zdradzamy, że w 3304 odcinku "Barw szczęścia" Agnieszka postanowi uczcić z Łukaszem rocznicę ich pierwszego pocałunku! A że Sadowski będzie jej posłuszny, to zgodzi się nawet, aby w końcu się umył i ogarnął, o co będzie prosił ją już wcześniej. A na dodatek pozwoli mu opuścić ciemną piwnicę, w której do tej pory będzie go przetrzymywać przykutego do łóżka.

I choć siostra Kasi nie zrezygnuje jeszcze z kajdanek, które na wszelki wypadek zachowa mu na mocno zaczerwienionych już od nich rękach, to i tak będzie to już krok naprzód. I oczywiście to w 3304 odcinku "Barw szczęścia" Łuksz postanowi to wykorzystać, gdy ładnie ubrani wspólnie zasiądą do świętowania "ich" rocznicy, w trakcie której była ukochana Sadowskiego wróci pamięcią do wydarzeń z Mazur, gdzie doszło do ich pierwszego pocałunku. Szczególnie, że później przerodził się on w ich związek!

- Pamiętasz, jak się czaiłeś na tych Mazurach? Już byliśmy sobą zainteresowani, a ty się ociągałeś… Taki zakłopotany… - przypomni mu Agnieszka.

- Sytuacja była niezręczna… Chciałem jakoś nad tym wszystkim zapanować… Walczyłem ze sobą… - wyjaśni jej Lukasz.

- Ale na szczęście przegrałeś tę walkę! Za naszą pierwszą rocznicę! - ucieszy się jego była ukochana, po czym wzniesie toast - Za nas…

Czy Agnieszka w końcu uwierzy Łukaszowi i go wypuści w 3304 odcinku "Barw szczęścia"?

Oczywiście, w 3304 odcinku "Barw szczęścia" Łukasz także wzniesie toast, jednak wcale nie będzie miał zamiaru wracać do chorej psychicznie kobiety. Ale zda sobie sprawę, że musi robić i mówić wszystko, aby wszystko wyglądało na odwrót, tak jakby chciała jego dawna kochanka, bo tylko w takim razie Sadowski będzie mógł odzyskać wolność.

I stąd w 3304 odcinku "Barw szczęścia" będzie dalej udawał, że zrozumiał swoje błędy i faktycznie chce do niej wrócić. Czy w końcu uda mu się przekonać do tego Agnieszkę? Czy chora psychicznie kobieta w końcu go wypuści i trafi tam, gdzie jej miejsce? Odpowiedzi na te pytania poznamy już niebawem!

Barwy szczęścia ZWIASTUN. Jola wywróży nowy początek dla Basi i Tolka. Łukasz zaginie Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.