Barwy szczęścia, odcinek 3313: Rozpaczliwe poszukiwania Łukasza! Celina nie odpuści, póki go nie znajdzie - ZDJĘCIA

"Barwy szczęścia" odcinek 3313 - wtorek, 10.02.2026, o godz. 20.05 w TVP2

W 3313 odcinku "Barw szczęścia" Celina nie przestanie szukać Łukasza! Tym bardziej, że chora psychicznie Agnieszka wciąż nie zdradzi miejsca przetrzymywania Sadowskiego. Mimo iż za namową Brońskiej w końcu zostanie zatrzymana i przesłuchana przez Kodura!

A to dlatego, że pani detektyw domyśli się, że to właśnie ona więzi swojego byłego kochanka, gdy zobaczy, jakie robi zakupy, a także popyta o niego okolicznych mieszkańców. Tym bardziej, że wcześniej spróbuje zrzucić winę właśnie na nią, aby się jej pozbyć.

Ale nawet to wszystko w 3313 odcinku "Barw szczęścia" nie sprawi, że Celinie i Marcinowi uda się dotrzeć do przetrzymywanego Łukasza. Oczywiście, oboje wciąż będą go intensywnie szukać. Szczególnie, że zdadzą sobie sprawę, że czas ma tu podstawowe znaczenie, gdyż Łukasz znajdzie się w rękach psychopatki!

Celina nie ustanie w poszukiwaniach Łukasza w 3313 odcinku "Barw szczęścia"!

I stąd w 3313 odcinku "Barw szczęścia" Celina postawi sobie za punkt honoru, aby go odnaleźć i nie spocznie, póki jej się to nie uda! Brońska wciąż będzie kręcić się wokół miejsca, w którym wyłapała i zaczęła śledzić Agnieszkę.

Pani detektyw będzie liczyć na to, że w ten sposób w końcu uda jej się dotrzeć do więzionego Łukasza, z którym z każdym dniem będzie coraz gorzej, gdyż nie będzie miał już ani jedzenia, ani picia, ani leków, ani żadnych warunków sanitarnych. Tym bardziej, że zostanie skuty nie tylko kajdankami, ale i łańcuchami, przez co sam nie będzie miał ani jak uciec, ani jak ich powiadomić.

Oczywiście, w 3313 odcinku "Barw szczęścia" zdeterminowana Brońska będzie tego świadoma, dlatego będzie robiła wszystko, żeby go odnaleźć. Tak samo jak Kodur i Kasia (Katarzyna Glinka), która także we wszystko się włączy, gdy dowie się, jaki koszmar Agnieszka zgotowała Czesławowi (Marian Jaskulski), przez co zda sobie sprawę, co także może grozić jej byłemu mężowi.

Czy w 3314 odcinku "Barw szczęścia" uda się w końcu odnaleźć Łukasza?

I gdy w 3314 odcinku "Barw szczęścia" Celina wciąż będzie działać w terenie, to Kasia zacznie namawiać Marcina, aby umożliwił jej spotkanie ze starszą siostrą. Czy Sadowskiej uda się wyciągnąć z Zarzecznej prawdę? Czy Brońska zdoła uratować ledwo żywego Sadowskiego na czas? Czy wspólnymi siłami w 3314 odcinku "Barw szczęścia" uda im się wreszcie doprowadzić tą sprawę do końca i zwrócić Łukaszowi wolność? Odpowiedzi na te pytania poznamy już niebawem!