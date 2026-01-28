Barwy szczęścia, odcinek 3319: Celina znowu odsunie się od Łukasza. Nie podzieli jego chęci powrotu do dawnej relacji – ZDJĘCIA

2026-01-28 19:34

W 3319. odcinku serialu „Barwy szczęścia” Łukasz (Michał Rolnicki) poczuje się już o wiele lepiej. Na tyle dobrze, że zrozumie, że chciałby, by Celina (Orina Krajewska) dała mu drugą szansę. Chciałby, by znów byli razem. Obydwoje się pocałują, ale Brońska odsunie się od niego i każe wszystko przemyśleć. Nie podejmować decyzji pod wpływem chwili i euforii w rezultacie odzyskanej wolności. I tyle… Czy Celina jeszcze zmieni zdanie…?

„Barwy szczęścia" odcinek 3319 - środa, 18.02.2026, o godz. 20.05 w TVP2

W 3315. odcinku serialu „Barwy szczęścia” Celina natknie się na półprzytomnego Łukasza w okolicy Telążni, a więc niedaleko Włocławka i wezwie pogotowie oraz policję. Sadowski będzie poważnie odwodniony i wycieńczony, ponieważ Agnieszka (Katarzyna Tlałka) będzie zatrzymana w komisariacie i nie przyzna się do winy, nawet wiedząc, że pozbawiony wody Łukasz może umrzeć. W szpitalu pojawi się też Kasia (Katarzyna Glinka).

Łukasz złoży Celinie ofertę w 3319. odcinku serialu „Barwy szczęścia”

W 3319. odcinku serialu „Barwy szczęścia” Łukasz będzie cierpiał na bezsenność. Za radą Bruna (Lesław Żurek) podejmie prawdopodobnie terapię. Zaskoczy Celinę propozycją, by byli razem, licząc na to, że ona się zgodzi. Ale to nie okaże się wcale takie proste…

Celina odepchnie Łukasza w 3319. odcinku serialu „Barwy szczęścia”

W 3319. odcinku serialu „Barwy szczęścia” Łukasz, kiedy poczuje się już lepiej, wyzna Celinie, że chciałby, by znów byli parą. Pocałują się, po czym Brońska... się odsunie.

- To nie jest dobry pomysł… Przeżyłeś traumę i… po prostu nie powinieneś działać pochopnie – wyjaśni spokojnie.

- Wiem, co robię... Wiem, czego chcę. Miałem czas na przemyślenia… - nie zgodzi się z nią Łukasz.

- ...W niewoli, w piwnicy, pod wpływem stresu... Poczekaj, nie spiesz się.

- Miałem nadzieję, że ty też będziesz tego chciała… Ale jeśli się pomyliłem…

- Łukasz, nie tędy droga... Otarłeś się o śmierć. Ludzie pod wpływem takich emocji chcą szybko zmieniać swoje życie... Czasem za szybko. Proszę cię, poczekaj...

- Czy to znaczy, że jest dla nas jeszcze jakaś szansa? – to pytanie zawiśnie w powietrzu i pozostanie bez odpowiedzi.

Barwy szczęścia, odcinek 3319. Celina (Orina Krajewska), Łukasz (Michał Rolnicki)
