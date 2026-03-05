M jak miłość, odcinek 1920: Hania prześladowana w szkole! Córka Natalki znajdzie niespodziewanego sojusznika - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1920 - wtorek, 24.03.2026, o godz. 20.55 w TVP2

W 1920 odcinku „M jak miłość” wyjdzie na jaw, że codzienne życie Hani w szkole nie będzie tak proste, jak mogło się wydawać. Kilkoro rówieśników zacznie ją zaczepiać, szarpać jej plecak i dokuczać głupimi tekstami. Dziewczynka poczuje się wystraszona i zagubiona, a problem zacznie narastać, zanim ktokolwiek z dorosłych będzie świadomy sytuacji.

Problemy Hani w szkole w 1920 odcinku "M jak miłość"

W tej trudnej chwili Hania znajdzie nieoczekiwanego sojusznika w osobie Franka, nastolatka, który dołączy do rodziny Doroty (Iwona Rejzner) i Bartka (Arkadiusz Smoleński). Chłopak stanie w jej obronie i spróbuje powstrzymać rówieśników przed dalszymi zaczepkami.

Hania znajdzie sojusznika. Zakoleguje się z Frankiem

Przypomnijmy, że Franek trafi pod opiekę Lisieckich po trudnych doświadczeniach w ośrodku i po brutalnym oddzieleniu od ojczyma, który znęcał się nad chłopcem. Lisieccy zdecydują się przyjąć go do swojego domu w Grabinie, oferując mu bezpieczeństwo i wsparcie. Franek w 1920 odcinku "M jak miłość" zaskoczy Hanię swoją postawą. Stanie w obronie córki Natalki (Dominika Suchecka).

Mama Hani na razie nie będzie wiedziała, że jej córka ma problemy w szkole. Policjantka nie będzie mogła natychmiast interweniować, co dodatkowo wzmocni poczucie niepewności dziewczynki. Dzięki obecności Franka Hania jednak poczuje się mniej bezradna. Czy interwencja Franka wystarczy, aby Hania mogła spokojnie chodzić do szkoły? To jedno z pytań, na które odpowiedź przyniosą dalsze odcinki "M jak miłość".