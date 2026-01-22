Barwy szczęścia, odcinek 3319: Uratowany przez Celinę Łukasz zaskoczy ją wyznaniem miłości i powie, że chce z nią być – ZDJĘCIA

Łukasz (Michał Rolnicki) stracił w „Barwach szczęścia” Celinę (Orina Krajewska), kiedy ona zorientowała się, że wciąż myśli o Kasi (Katarzyna Glinka) i gdy do tego zaczął się spotykać z Agnieszką (Katarzyna Tlałka). Ale to właśnie ona uratuje go z piekła, jakie zgotuje mu Zarzeczna w wynajętej willi. Sadowski zrozumie, że nie chce być z nikim innym. I powie to zdumionej Brońskiej w 3319. odcinku serialu! Co ona na to…?

„Barwy szczęścia" odcinek 3319 - środa, 18.02.2026, o godz. 20.05 w TVP2

W 3311. odcinku serialu „Barwy szczęścia” Kodur (Oskar Stoczyński) wreszcie ulegnie perswazjom Celiny i poleci zatrzymać Agnieszkę. Okaże się, że intuicja znowu nie zawiedzie Brońskiej.

Łukasz wróci do swojego więzienia w 3317. odcinku serialu „Barwy szczęścia”

Zatrzymana i przesłuchana Agnieszka będzie szła w zaparte i nie przyzna się do porwania Łukasza. Ale jej strategia się posypie, kiedy Celina go znajdzie i zawiezie do szpitala. W 3317. odcinku serialu „Barwy szczęścia” Łukasz z niego wyjdzie i poprosi, by go zawieźć z powrotem do willi-więzienia, gdzie był przetrzymywany i poddawany torturom. Będzie chciał zmierzyć się ze strachem, który czuł przez tyle dni, by go od siebie odegnać.

Wyznanie Łukasza w 3319. odcinku serialu „Barwy szczęścia”

W „Barwach szczęścia” erozja związku Agnieszki i Łukasza zaczęła się od jej zazdrości o Celinę. Zarzeczna oskarżyła go o to, że traktuje ją jak nagrodę pocieszenia. Przyparty do muru, Sadowski oświadczył, że po Kasi był przecież z Brońską, zaświadczając niejako, że to właśnie ona stanowiła ową nagrodę. I tak właśnie czuła Celina i dlatego zerwała z Łukaszem. Tym bardziej, że zaczął już wówczas spotykać się z Zarzeczną. Brońska zwolniła go wtedy, chcąc zerwać z nim wszystkie kontakty. Ale zostały one przywrócone przy okazji sprowadzenia Andrzeja (Leon Charewicz) do Polski. I to właśnie Celina odnajdzie porwanego Łukasza i uratuje mu życie. W 3319. odcinku serialu „Barwy szczęścia” straumatyzowana ofiara Agnieszki będzie cierpieć na bezsenność, a za radą Bruna (Lesław Żurek) prawdopodobnie podejmie terapię. Postanowi też nie marnować dłużej czasu i spędzić go z tą kobietą, którą darzy uczuciem, co właśnie zrozumie. Zaskoczy Celinę propozycją, by byli razem! Co na to Brońska…? Da mu drugą szansę?

