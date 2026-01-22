Barwy szczęścia, odcinek 3317: Łukasz zrobi coś szalonego. Z własnej woli wróci do domu, gdzie więziła go Agnieszka – ZDJĘCIA

„Barwy szczęścia" odcinek 3317 - poniedziałek, 16.02.2026, o godz. 20.05 w TVP2

W 3310. odcinku serialu „Barwy szczęścia” Celina zacznie obserwować Agnieszkę. Czas pokaże, że intuicja jej nie zawiedzie. A zacznie się od tego, że zainteresuje ją, po co singielce tyle codziennie kupowanego jedzenia…

Zatrzymanie Agnieszki w 3311. odcinku serialu „Barwy szczęścia”

W 3311. odcinku serialu „Barwy szczęścia” opór Kodura (Oskar Stoczyński) przed zatrzymaniem Agnieszki zirytuje Celinę. Komisarz z początku w ogóle nie będzie chciał dać wiary jej przypuszczeniom opartym na obserwacji Zarzecznej i jej podejrzanego zachowania. Ostatecznie będzie musiał to zrobić, bo sam nie zdobędzie żadnych innych tropów.

Radykalny krok Łukasza w 3317. odcinku serialu „Barwy szczęścia”

Kiedy wreszcie Kodur wystawi nakaz zatrzymania Agnieszki i ją przesłucha, nie uda mu się postawić jej jakichkolwiek zarzutów. Zarzeczna inteligentnie się od nich wywinie. Poszukiwania Łukasza będą kontynuowane, zwłaszcza przez Celinę, której zaangażowanie będzie wskazywać na to, że stoi za nim coś więcej, niż przyjaźń. Kasia natomiast, która jest niemal pewna, że to jej siostra porwała i przetrzymuje Sadowskiego, uprosi Marcina o możliwość rozmowy z nią w nadziei, że przekona ją do powiedzenia prawdy. Tak się jednak nie stanie… Ale Brońska ostatecznie dopnie celu i odnajdzie Łukasza, będącego w strasznym stanie. Od razu zostanie przewieziony do szpitala. Trzeba będzie czasu, by jego stan się poprawił. O ile ten fizyczny lekarze doprowadzą do względnego porządku, z psychicznym będzie dużo gorzej. W 3317. odcinku serialu „Barwy szczęścia” Łukasz wyjdzie ze szpitala. Będą mu towarzyszyć Celina i Kasia, które pojadą z nim prosto do… willi, w której był więziony i torturowany. To będzie bardzo radykalny krok, którego sobie nie oszczędzi, by udowodnić sobie, że trauma go nie pokona. Czy zdecyduje się opisać swoje dramatyczne przeżycia w kolejnej książce…?