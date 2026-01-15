Barwy szczęścia, odcinek 3311: Porwany Łukasz nie przeżyje uwięzienia? Kodur będzie się ociągał z zatrzymaniem Agnieszki - ZDJĘCIA

„Barwy szczęścia" odcinek 3311 - piątek, 6.02.2026, o godz. 20.05 w TVP2

W 3295 odcinku serialu „Barwy szczęścia” Łukasz po raz pierwszy od porwania otworzy oczy. Nie będzie wiedział, gdzie się znajduje. Z przerażeniem stwierdzi, że został przykuty kajdankami do łóżka.

Celina zacznie śledzić Agnieszkę w 3310 odcinku "Barw szczęścia”

W 3310 odcinku serialu „Barwy szczęścia” Celina, która krok po kroku, metodycznie, analizuje wszystkie poczynania Łukasza przed zniknięciem, zainteresuje się Agnieszką, o której wie, jak była o niego zazdrosna. Zacznie ją obserwować. Zauważy, że za każdym razem, kiedy wychodzi ze sklepu, dźwiga spore torby jedzenia i zrobi jej kilka zdjęć.

Próba sił między Celiną a Kodurem w 3311 odcinku "Barw szczęścia”

Pomimo jedynego interesującego tropu w sprawie zaginięcia Łukasza, w 3311 odcinku serialu „Barwy szczęścia” Celinie będzie bardzo trudno namówić Kodura do wystawienia nakazu aresztowania Agnieszki:

- Ona w każdej chwili może dać nogę... Zwłaszcza jeśli się zorientowała, że jest obserwowana!

- Nie zrobi tego, to byłoby przyznanie się do winy – zaprzeczy Marcin.

- Co z tego? Może ona nie myśli racjonalnie? Dla mnie liczy się tylko to, żebyśmy Łukasza znaleźli na czas! – przeciwstawi mu się Brońska, która wyczuje, że Agnieszka jest niestabilna psychicznie.