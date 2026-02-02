Barwy szczęścia, odcinek 3307: Cezary nie wybaczy Natalii, że doniosła na niego policji. Kryzys u Rawiczów źle się skończy - ZWIASTUN

„Barwy szczęścia" odcinek 3307 - poniedziałek, 2.02.2026, o godz. 20.05 w TVP2

Natalia w 3304 odcinku "Barw szczęścia" powiadomiła Kodura o planach Cezarego wynajęcia płatnego zabójcy. Zrobiła to, by uratować męża przed nim samym.

Natalia w 3307 odcinku "Barw szczęścia" zrozumie, że nie znała prawdziwej twarzy Cezarego!

W 3307 odcinku "Barw szczęścia" Cezary przestanie się odzywać do Natalii po tym, jak żona odwiedzi komisariat. Jej próby przełamania muru milczenia spełzną na niczym:

- Nie mam ci nic do powiedzenia.

- Proszę, porozmawiaj ze mną… - poprosi Natalia po raz kolejny.

- O czym? O tym, że własna żona poszła mnie zakapować na policję?

- Nie zakapować, tylko cię ochronić... Przed samym sobą! Czy ty naprawdę nie widzisz, że mogłeś popełnić największy błąd w życiu, a na dokładkę narazić na niebezpieczeństwo swoją rodzinę?

- Jedynym niebezpieczeństwem dla mojej rodziny jest Zastoja!

- On siedzi w więzieniu!

- Kiedyś z niego wyjdzie, a ja jako jedyny staram się temu zapobiec i ukarać drania!

- Stałeś się taki bezwzględny... Nie poznaję cię.

- Najwyraźniej nigdy mnie nie znałaś!

- Też zaczynam tak myśleć!

- Dość!... Kochani, przestańcie się kłócić... To droga donikąd! (...) To był błąd. Wielki błąd... Natalia ma rację! – spróbuje ich pogodzić Józefina.

- Cezary, czy ty nie widzisz, że mama potrzebuje przede wszystkim spokoju? – zaapeluje do męża Natalia.

- Widzę i wiem, że nie będzie go miała, dopóki Zastoja stąpa po tym świecie! Raz udało ci się mnie powstrzymać, ale znajdę inny sposób!

- Synu, zapomnij o tym!

- Nie mówcie mi, co mam robić! – wścieknie się Cezary na matkę i żonę.

Natalia wróci do rodziców w 3309 odcinku "Barw szczęścia"

W 3309 odcinku "Barw szczęścia" Rawiczowie pokłócą się, jak jeszcze nigdy dotąd – o plan zemsty Cezarego. Natalia przestanie rozumieć męża, który będzie jej miał za złe, że dzięki jej interwencji uniknie więzienia. Cezary mocno ją zrani „cichymi dniami”. A kiedy kolejny raz nie będzie chciał z nią rozmawiać, Zwoleńska spakuje walizkę.

Przerażonej Józefinie powie, że spełnia życzenie męża, który chce spokoju. Dżo zacznie usprawiedliwiać syna mówiąc, że postanawiając o odwecie chciał tylko jej bronić i że dla niej i Lei zrobiłby to samo. Kulą w płot – Natalia stwierdzi, że nie sądziła, że Cezary jest zdolny do tego, by zlecić zabójstwo człowieka. Jej wyprowadzka to triumf Andrzeja (Leon Charewicz) nad Rawiczami – najpierw Józefiną, a potem jej synem i synową.