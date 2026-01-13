Barwy szczęścia, odcinek 3309: Natalia zostawi Cezarego i wyprowadzi się z domu. Zrozumie, że jej ślub był pomyłką – ZDJĘCIA

2026-01-13 19:53

W 3309. odcinku serialu „Barwy szczęścia" Józefina (Elżbieta Jarosik) zobaczy, jak na jej oczach rozpada się małżeństwo jej syna. Natalii (Maria Dejmek) nie uda się wyperswadować Cezaremu (Marcel Opaliński) planu dokonania zemsty na Andrzeju (Leon Charewicz) przez wynajęcie płatnego zabójcy. Doniesie Kodurowi (Oskar Stoczyński) na męża, a on odpłaci się jej „cichymi dniami”. Potem będzie wielka kłótnia, a po niej Zwoleńska spakuje walizkę…

„Barwy szczęścia" odcinek 3309 - środa, 04.02.2026, o godz. 20.05 w TVP2

W 3304. odcinku serialu "Barwy szczęścia" Natalia przerazi się słysząc, jakie decyzje powziął Cezary. Chęć odwetu na Andrzeju uzna za szaleństwo, które skończy się narażeniem całej rodziny na niebezpieczeństwo, jego odsiadką w więzieniu, a w jej przypadku odebraniem prawa do wykonywania zawodu.

Natalia doniesie na Cezarego w 3304. odcinku serialu "Barwy szczęścia"

Natalia postanowi szybko działać. Nie czekać, aż Cezary znajdzie bandytę gotowego wykonać jego chory plan, tylko uprzedzić jego poczynania. W 3304. odcinku serialu „Barwy szczęścia" pojedzie na policję i powie Kodurowi, co zamierza jej mąż.

Natalia wyprowadzi się z domu w 3309. odcinku serialu „Barwy szczęścia"

Cezary nie daruje Natalii tego, że doniosła na niego Kodurowi i zniweczyła jego plany pozbycia się Andrzeja raz na zawsze. W 3309. odcinku serialu „Barwy szczęścia" dojdzie do wielkiej kłótni – pierwszego prawdziwego konfliktu w ich małżeństwie. Zwoleńska nie będzie w stanie zrozumieć, dlaczego do jej męża nie dociera, że zrobiła to po to, by go uratować przed skazaniem i więzieniem. Ani tego, że Rawicz przestanie się do niej odzywać i zacznie manipulować nią emocjonalnie skazując na „ciche dni” jako karę za jej „zdradę”. A kiedy Natalia powie mu, że muszą wreszcie porozmawiać, on się odetnie:

- Ja nic nie muszę! I nie traktuj mnie jak dziecko!

- To się tak nie zachowuj! Za zlecenie zabójstwa mógłbyś dostać dożywocie! Rozumiesz?... Do-ży-wo-cie! Czy to do ciebie dociera?!

Niestety, nie dotrze i dlatego zapadnie decyzja o wyprowadzce. Natalia spakuje walizkę. Józefina spojrzy na nią z przerażeniem, a prawniczka odpowie:

- Spełniam życzenie Cezarego! Chciał, żebym dała mu spokój i przestała się czepiać... Spełniam jego prośbę! (...) Podjęłam decyzję... Wyprowadzam się!

- Jesteś zagniewana, a gniew to zły doradca... Wiem, że popełniłam błąd, który spowodował lawinę nieszczęść dla całej naszej rodziny… Masz prawo źle o mnie myśleć… - Dżo będzie sądzić, że to wszystko tylko jej wina. A przecież Cezary sam zdecydował, że chce zemścić się na Zastoi za jej krzywdy.

- Nie myślę źle o tobie. Byłaś zdesperowana, ale się wycofałaś... A Cezary nie chce tego zrobić! – wytłumaczy Natalia.

- Nim też kieruje gniew… - odeprze atak na syna Rawiczowa.

- To nie gniew, tylko głupota!

- Więc ty bądź mądrzejsza!

- Ja nie czuję gniewu... Raczej rozczarowanie. I to jest o wiele gorsze...

- Stanął w mojej obronie. Dla ciebie i dla Lei zrobiłby to samo…

 - No właśnie. Okazuje się, że on byłby gotowy zlecić zabójstwo człowieka... I nie ma dla mnie znaczenia, dlaczego.

- Mówię ci przecież, że to gniew go zaślepił!

- A mnie po raz drugi w życiu zaślepiła miłość… Nie sądziłam, że Cezary jest do tego zdolny – Zwoleńska będzie bardzo zawiedziona.

Andrzej zatriumfuje nie tylko nad Józefiną, ale też nad jej rodziną. Zniszczył ją finansowo i emocjonalnie, a teraz zrujnuje małżeństwo jej syna.

