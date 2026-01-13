Barwy szczęścia, odcinek 3309: Romeo złamie prawo wracając do Polski. Popełni przestępstwo przekraczając granicę - ZDJĘCIA

„Barwy szczęścia" odcinek 3309 - środa, 04.02.2026, o godz. 20.05 w TVP2

Romeo był we Włoszech bezdomny, jak jego rodzice. Zimą mieszkali w schroniskach, a latem pod namiotem. Stało się tak, ponieważ matka i ojciec stracili pracę i zostali eksmitowani z mieszkania, kiedy nie mogli już płacić czynszu. W 3293. odcinku serialu „Barwy szczęścia” Ewa (Gabriela Ziembicka) dowie się, jakimi są rodzicami dla jej chłopaka. Bianchi powie jej, że na tatę nigdy nie można liczyć – nie odbierze nawet telefonu w sprawie hospitalizacji żony – i zawsze są z nim problemy. A z mamą też nigdy nie miał dobrych relacji. Nie był dla niej najważniejszy. Nawet o jego osiemnastych urodzinach przypomniała sobie dopiero kolejnego dnia. I zupełnie nic od niej nie dostał – a od Grzelaków drogi zegarek.

Romeo i Ewa wyjadą w serialu „Barwy szczęścia”

Romeo poleci do Wenecji, by zobaczyć się z matką w 3296. odcinku serialu „Barwy szczęścia”. Okaże się, że będzie to ich ostatnie spotkanie. W 3300. odcinku serialu „Barwy szczęścia” dołączy do niego Ewa. Walawska podejmie tę decyzję rozżalona, że jej babcia (Marzena Trybała) nie zgodzi się, by Bianchi zamieszkał razem z nimi.

Romeo na bakier z prawem w 3309. odcinku serialu „Barwy szczęścia”

Niestety, matka Romea umrze. W 3309. odcinku serialu „Barwy szczęścia” Bianchi wróci do Polski, bo – jak powie mu Borys (Jakub Wieczorek) – tu ma pracę i dziewczynę. Chłopak – nie wiadomo jeszcze, czy będąc w żałobie i działając pod wpływem impulsu, czy zupełnie świadomie – złamie prawo przylatując do naszego kraju. Romeo pojawi się z urną z prochami mamy. Nie będzie miał na nie żadnych zezwoleń i Aldona (Elżbieta Romanowska) się przerazi:

- Jak to bez papierów?... Zwariowaliście?! (...) Przecież to jest nielegalne i na pewno będą z tego problemy!

Ku jej zaskoczeniu, Borys w ogóle się tym nie przejmie. Czy ktoś się o tym dowie i pogrąży Bianchiego…?