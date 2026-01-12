Barwy szczęścia, odcinek 3293: Romeo nie będzie mógł liczyć na ojca. Ewa pozna smutną prawdę o jego rodzinie – ZDJĘCIA

„Barwy szczęścia" odcinek 3293 - wtorek, 13.01.2026, o godz. 20.05 w TVP2

Romeo planował sprowadzić mamę do Polski, by zapewnić jej tu poczucie bezpieczeństwa, jakiego ona mu nigdy nie dała. Tak się jednak nie stanie. W 3293. odcinku „Barw szczęścia” dowie się, że straciła przytomność na ulicy, uderzyła się w głowę i nieprzytomna, została zabrana do szpitala. Ewa powie mu, że powinien szybko lecieć do Włoch. Bianchi jednak nie będzie się do tego palił, zasłaniając koniecznością pracy w sklepie pod nieobecność Aldony i Borysa.

Gorzkie słowa Romea o rodzicach - odcinek 3293 „Barw szczęścia”

W 3293. odcinku serialu „Barwy szczęścia” po krótkiej chwili Romeo jednak się zreflektuje i stwierdzi, że nie może zostawić chorej mamy samej. Ewa zapyta o jego ojca.

- Na niego nigdy nie można liczyć. Próbowali się do niego dodzwonić, ale nie odbiera. Z nim zawsze były problemy.

Romeo poprosi Ewę, by poszukała mu połączeń lotniczych do Wenecji. Oczywiście, kupowane na ostatnią chwilę – na pojutrze – będą drogie. Koszt biletu będzie wynosił tyle, ile wszystkie oszczędności Bianchiego – tysiąc złotych. Ale Walawska będzie naciskać, by poleciał do matki.

- Nie mieliśmy jakoś najlepszych relacji ostatnio. Co, jeśli to przeze mnie zasłabła?

- Przestań! Nie możesz tak myśleć.

- Dlaczego nie? Ja wyjechałem, mam tutaj fajne nowe życie, a ona została tam sama. Na ulicy.

- Nawet nie wiesz, co tam się stało. Może to nic poważnego… Potraktuj to jako okazję. Naprawienie relacji z mamą. Ty kochasz ją, a ona ciebie.

- Nigdy nie byłem tego pewny.

- Każda matka kocha swoje dziecko.

- Serio? Moja o mojej osiemnastce przypomniała sobie następnego dnia. I tak ze wszystkim było. Zawsze było coś ważniejszego ode mnie.

- To nie znaczy, że ona cię nie kocha. Może po prostu nie radziła sobie?

- A ja co? Sam miałem sobie radzić? Przecież to ona ma się mną opiekować.

- Możesz jej to jeszcze powiedzieć. A ona może cię za to jeszcze przeprosić.

Romeo poczuje wdzięczność dla Ewy za jej troskę. Choroba jego matki bardzo ich do siebie zbliży.

Wyjedzie Romeo, a potem Ewa w serialu „Barwy szczęścia”

W 3296. odcinku serialu „Barwy szczęścia” Romeo wyjedzie nie wiedząc jeszcze, że zobaczy matkę po raz ostatni. W 3300. odcinku serialu „Barwy szczęścia” Ewa porozmawia z babcią (Marzena Trybała) prosząc ją, by pozwoliła na wprowadzenie się do nich Romea. Elżbieta nie wyrazi zgody i Ewa ucieknie do Włoch.