Barwy szczęścia, odcinek 3293: Matkę Romea służby zabiorą z ulicy. Nie będzie chciał do niej lecieć, ale zmieni zdanie dzięki Ewie – ZDJĘCIA

Anna Kilian
2026-01-08 19:30

W 3293. odcinku serialu „Barwy szczęścia” Ewa (Gabriela Ziembicka) nie ma już mamy i wiele dałaby za to, by ona jeszcze żyła. Dlatego trudno jej będzie zrozumieć Romea (Jacek Tyszkiewicz), którego złe wieści na temat jego matki nie od razu skłonią do tego, by do niej polecieć do Włoch. Chłopak zdecyduje się na to dopiero po jej perswazjach.

„Barwy szczęścia" odcinek 3293 - wtorek, 13.01.2026, o godz. 20.05 w TVP2

Romeo miał plany związane z matką. Pomimo tego, że nie odezwała się do niego w jego osiemnaste urodziny, chciał ją sprowadzić do Polski i dać to, czego od niej nie otrzymał - poczucie bezpieczeństwa. Ale te marzenia i projekty runą. W 3293. odcinku serialu „Barwy szczęścia” Romeo odbierze telefon z Włoch, informujący go, że mama jest w szpitalu.

- Podobno straciła przytomność na ulicy. Zabrali ją do szpitala… - zgnębiony powie Ewie.

- A wiedzą, co jej jest? – zapyta jego dziewczyna.

- Jeszcze nie! Ale uderzyła się w głowę i jest nieprzytomna. Ja nie wiem, co robić!

- Powinieneś do niej polecieć…

- No tak, ale Borys i Aldona zostawili mi sklep... Wrócą z Londynu dopiero pojutrze. Nie mogę tak po prostu wyjechać, bo jutro jest dostawa towaru, na którą mam czekać!

- Rodzice Aleksa są naprawdę spoko. Zrozumieją, że musiałeś jechać do mamy... Poza tym, ja mogę cię zastąpić! Tyle razy słyszałam w szkole, jak ludzie narzekają, że „starzy to” albo „starzy tamto”… A ja dałabym wszystko choćby za to, żeby móc się z mamą pokłócić…

- Nigdy tak o tym nie myślałem…

- Bo najczęściej docenia się rodziców, kiedy ich już nie ma. Twojej mamy też kiedyś zabraknie… I będziesz żałował. Dlatego po prostu bądź przy niej…

- Dzięki… Chyba właśnie to potrzebowałem usłyszeć! Dobrze, że jesteś… - powie wdzięczny Romeo.

Koniec marzeń Romea w 3296. odcinku serialu „Barwy szczęścia”

Relacja z Ewą dopiero zaczęła się rozwijać, ale w 3296. odcinku serialu „Barwy szczęścia” Romeo będzie musiał się z nią rozstać. Spotkanie z matką będzie konieczne. Wkrótce się okaże, że będzie też ostatnie.

Ewa też wyjedzie - odcinek 3300 „Barw szczęścia”

W 3300. odcinku serialu „Barwy szczęścia” Ewa poprosi babcię (Marzena Trybała), by zgodziła się, żeby Romeo zamieszkał u nich, jeżeli wróci z Włoch. Elżbieta absolutnie się na to nie zgodzi. Zakochana Ewa ucieknie do niego!

Barwy szczęścia, odcinek 3293. Ewa (Gabriela Ziembicka), Romeo (Jacek Tyszkiewicz)
23 zdjęcia

