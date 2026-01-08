Barwy szczęścia, odcinek 3293: Matkę Romea służby zabiorą z ulicy. Nie będzie chciał do niej lecieć, ale zmieni zdanie dzięki Ewie – ZDJĘCIA

„Barwy szczęścia" odcinek 3293 - wtorek, 13.01.2026, o godz. 20.05 w TVP2

Romeo miał plany związane z matką. Pomimo tego, że nie odezwała się do niego w jego osiemnaste urodziny, chciał ją sprowadzić do Polski i dać to, czego od niej nie otrzymał - poczucie bezpieczeństwa. Ale te marzenia i projekty runą. W 3293. odcinku serialu „Barwy szczęścia” Romeo odbierze telefon z Włoch, informujący go, że mama jest w szpitalu.

- Podobno straciła przytomność na ulicy. Zabrali ją do szpitala… - zgnębiony powie Ewie.

- A wiedzą, co jej jest? – zapyta jego dziewczyna.

- Jeszcze nie! Ale uderzyła się w głowę i jest nieprzytomna. Ja nie wiem, co robić!

- Powinieneś do niej polecieć…

- No tak, ale Borys i Aldona zostawili mi sklep... Wrócą z Londynu dopiero pojutrze. Nie mogę tak po prostu wyjechać, bo jutro jest dostawa towaru, na którą mam czekać!

- Rodzice Aleksa są naprawdę spoko. Zrozumieją, że musiałeś jechać do mamy... Poza tym, ja mogę cię zastąpić! Tyle razy słyszałam w szkole, jak ludzie narzekają, że „starzy to” albo „starzy tamto”… A ja dałabym wszystko choćby za to, żeby móc się z mamą pokłócić…

- Nigdy tak o tym nie myślałem…

- Bo najczęściej docenia się rodziców, kiedy ich już nie ma. Twojej mamy też kiedyś zabraknie… I będziesz żałował. Dlatego po prostu bądź przy niej…

- Dzięki… Chyba właśnie to potrzebowałem usłyszeć! Dobrze, że jesteś… - powie wdzięczny Romeo.

Koniec marzeń Romea w 3296. odcinku serialu „Barwy szczęścia”

Relacja z Ewą dopiero zaczęła się rozwijać, ale w 3296. odcinku serialu „Barwy szczęścia” Romeo będzie musiał się z nią rozstać. Spotkanie z matką będzie konieczne. Wkrótce się okaże, że będzie też ostatnie.

Ewa też wyjedzie - odcinek 3300 „Barw szczęścia”

W 3300. odcinku serialu „Barwy szczęścia” Ewa poprosi babcię (Marzena Trybała), by zgodziła się, żeby Romeo zamieszkał u nich, jeżeli wróci z Włoch. Elżbieta absolutnie się na to nie zgodzi. Zakochana Ewa ucieknie do niego!

