Barwy szczęścia, odcinek 3310: Celina zacznie śledzić Agnieszkę. Będzie pewna, że to ona porwała Łukasza - ZDJĘCIA

„Barwy szczęścia" odcinek 3310 - czwartek, 05.02.2026, o godz. 20.05 w TVP2

W 3295. odcinku serialu „Barwy szczęścia” Celina podpowie Kodurowi, by przepytał kierowcę dostawczego vana, którego śledzenie sama zleciła Łukaszowi. A na samochodzie, jaki Sadowski pożyczył od Zdzisia (Zbigniew Buczkowski), będą ślady tylko jego, Cieślaka i Brońskiej. Ona będzie więc przekonana, że porywacz Łukasza dobrze się przygotował do popełnienia przestępstwa i wiedział, jak profesjonalnie dokonać porwania.

Agnieszka odurzy i przykuje Łukasza do łóżka w 3295. odcinku serialu „Barwy szczęścia”

W 3295. odcinku serialu „Barwy szczęścia” Kodur przesłucha kierowcę dostawczaka, ale on zaprzeczy, jakoby miał coś wspólnego z porwaniem Łukasza. Tymczasem Sadowski otworzy oczy w obskurnym, ciemnym pomieszczeniu, przykuty do łóżka, z koszmarnym bólem głowy… Będzie już wiedział, że to Agnieszka stoi za jego porwaniem.

Celina zacznie śledzić Agnieszkę w 3310. odcinku serialu „Barwy szczęścia”

Celina już nie raz udowadniała, że jest w swoich działaniach – zwłaszcza poszukiwaniach – skuteczniejsza od policji. To ona sprowadziła Andrzeja (Leon Charewicz) do Polski i „wręczyła” organom ścigania, podczas gdy funkcjonariusze nie wiedzieli nawet, gdzie go szukać w Dubaju. I to ona – razem z Weroniką (Maria Świłpa) odnalazła Błażeja (Piotr Ligienza) w garażu, w ostatniej chwili… Teraz to także ona zainteresuje się Agnieszką i jej potencjalnym związkiem ze zniknięciem Łukasza. W 3310. odcinku serialu „Barwy szczęścia” zacznie ją śledzić. Zwróci jej uwagę to, że Zarzeczna zawsze wychodzi ze sklepu ze sporymi torbami pełnymi jedzenia i stwierdzi, że za dużo tego, jak na jedną osobę:

- Spore zakupy, jak na singielkę… - powie do siebie Brońska robiąc zdjęcie Agnieszki wychodzącej z supermarketu.

W kolejnym, 3311. odcinku serialu „Barwy szczęścia” okaże się, że Celinie będzie bardzo trudno przekonać Kodura, by wydał nakaz zatrzymania Zarzecznej. Pomimo tego, że policja nadal nie będzie mieć żadnych własnych ustaleń, żadnych konkretnych tropów!