Barwy szczęścia, odcinek 3348: Koniec Oli i Justina? Taki będzie finał niespodzianki Skotnickiego - ZDJĘCIA

"Barwy szczęścia" odcinek 3348 - wtorek, 31.03.2026, o godz. 20.05 w TVP2

W 3348 odcinku "Barw szczęścia" Ola i Justin przeprowadzą się do loftu, który zakupi dla ich biznesmen, aby mogli zacząć w nim nowe i szczęśliwe życie. I choć mieszkanie od razu zrobi na jego ukochanej ogromne wrażenie, gdy po jej pracy pójdą je zobaczyć, to jednak jego koszty mocno ją przerażą. Tym bardziej, iż nie będzie w stanie zbytnio dołożyć się ukochanemu do kosztów jego wynajmu, bo dopiero co zaczęła przecież pracę u Oliwki (Wiktoria Gąsiewska), a z pieniędzy z Sycylii zbyt wiele jej już nie zostanie.

Ale biznesmen nie będzie chciał go wyłącznie użyczać od kogoś tylko kupić na swoją własność. Zwłaszcza, że będzie miał pieniądze po sprzedaży domu, który wcześniej zakupił dla siebie, Reginy (Kamila Kamińska) i jej syna Kamilka (Władek Domański), a loft trafi mu się naprawdę okazjonalnie i to po znajomości, przez co ani przez chwile się nie zawaha i już w 3348 odcinku "Barw szczęścia" zamieszka z nim wraz z kolejną ukochaną.

Kryzys u Oli i Justina w 3348 odcinku "Barw szczęścia"!

Tyle tylko, że ten podarunek w 3348 odcinku "Barw szczęścia" okaże się dla Justina nie tyle kosztowny, co ryzykowny, bo doprowadzi on do poważnego kryzysu w ich związku! Do tego stopnia, że aż zwiśnie on na włosku, bo ta niespodzianka wcale nie spodoba się jego ukochanej, która wbrew oczekiwaniem Skotnickiego, wcale nie będzie skakać z radości.

I to najpewniej w 3348 odcinku "Barw szczęścia" właśnie z kwestii pieniędzy, jakie jej partner włoży w ich nowe gniazdko. Tym bardziej, że dla Justina nie będzie mieć to żadnego znaczenia, ale dla niej już tak, bo nie będzie chciała być jego utrzymanką. I finalnie okaże się, że Skotnicki będzie mógł naprawdę słono zapłacić za swój kolejny wymysł!

Skotnicki straci następną ukochaną tuż po zakupie kolejnego gniazdka w 3348 odcinku "Barw szczęścia"?

Czy w 3348 odcinku "Barw szczęścia" Justin przepłaci to swoim kolejnym związkiem? Czy Ola zostawi go tak samo jak Regina? Czy Skotnicki znów zostanie sam w nowym gniazdku? Czy i jego relacja z Zamilską się rozpadnie?

A może tej parze w 3348 odcinku "Barw szczęścia" uda się pokonać kryzys? Czy zakochani się dogadają i dojdą do wspólnego porozumienia? Czy Ola i Justin dalej będą razem? Zdradzamy, że tak, bo niejako zmuszą ich do tego niezależne od nich okoliczności! A mianowicie rozstanie Patryka (Konrad Skolimowski) z Grażyną (Kinga Suchan), po którym przyjaciel Skotnickiego będzie w naprawdę złym stanie. I właśnie u ich boku poszuka oparcia, które oczywiście odnajdzie!

Szczególnie, gdy w 3350 odcinku "Barw szczęścia" we wszystko włączy się jeszcze zainteresowany Tomek (Jakub Sokołowski)! I wówczas już dopiero będzie!

