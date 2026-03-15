Barwy szczęścia, odcinek 3341: Darek dowie się, że Karol nie żyje w ich rocznicę! Hubert przekaże mu straszne wieści o śmierci Karola - ZDJĘCIA

"Barwy szczęścia" odcinek 3341 - piątek, 20.03.2026, o godz. 20.05 w TVP2

Jan Wieczorkowski po zaledwie półtora roku odchodzi z "Barw szczęścia", a jego bohatera czeka śmierć w tragicznych okolicznościach. Lekarz-ortopeda, prywatnie partner Darka Janickiego i biologiczny ojciec Grzesia (Noah Culbreth) nie przeżyje brutalnej napaści na dyżurze, kiedy jeden z jego pacjentów, uzależniony od opioidów Biernat chwyci za nóż i zaatakuje Czubaka.

Mrożące krew w żyłach sceny rozegrają się w piątkowym 3341 odcinku "Barw szczęścia", w dniu pierwszej rocznicy Karola i Darka. O poranku, przed wyjściem na dyżur do szpitala Czubak podaruje Janickiemu prezent, przypominając mu, że minął już rok, od kiedy zaczęli się spotykać. Darek, który zapomni o rocznicy, zaprosi partnera na romantyczną kolację i w wieczorem będzie długo czekał na jego powrót ze szpitala. Nieświadomy tego, że to były ich ostatnie chwile razem.

Nie przegap: Barwy szczęścia, odcinek 3342: Rozpacz Darka po śmierci Karola! Nie poradzi sobie z odejściem ukochanego. Stracił już jednego partnera

Brutalny napad pacjenta - nożownika na Karola w 3341 odcinku "Barw szczęścia"

Napad pacjenta na Karola w 3341 odcinku "Barw szczęścia" rozegra się, kiedy w szpitalu będzie mnóstwo ludzi. Czubak spróbuje mężczyznę uspokoić, ten nagle jednak nagle wyciągnie nóż.

- Wiem, że nie chce pan nikogo skrzywdzić... To narkotykowy głód popycha pana do nieracjonalnych zachowań…

- Przez ciebie, łajdaku!!! - po tych słowach pacjent poważnie zrani Karola, dźgnie go w brzuch.

Rannemu, wykrwawiającemu się Karolowi w 3341 odcinku "Barw szczęścia" ruszy na ratunek Hubert. Dyspozytor medyczny od razu wezwie zespół interwencyjny!

- Rana kłuta okolicy lewej nerki, z masywnym krwotokiem!

Dramatyczny finał operacji rannego Karola w 3341 odcinku "Barw szczęścia"

Operacja Karola potrwa wiele godzin, niestety Czubak przegra walkę o życie. Zaraz po zabiegu operujący go chirurg przekaże Hubertowi, że stan rannego jest krytyczny.

- Jest we wstrząsie. Resekowaliśmy nerkę, ale podczas zabiegu doszło do zatrzymania krążenia. Teraz jest podłączony i na szczęście szybko zareagował.

- Jakie są rokowania?

- Bardzo niepewne... Tu jest jego telefon. On cały czas dzwoni... - lekarz przekaże Hubertowi telefon Karola w chwili, gdy znów będzie dzwonił do niego Darek. A potem dotrze do niego informacja, że Karol nie żyje.

Barwy szczęścia. Lucyna kupi dom Huberta od Iwony. Zamieszka na stałe u Pyrków

Tak Darek dowie się o śmierci Karola w 3341 odcinku "Barw szczęścia"

Wstrząśnięty Hubert w 3341 odcinku "Barw szczęścia" od razu pojedzie do Darka, żeby osobiście przekazać mu najgorszą wiadomość o śmierci Karola i dramatycznych wydarzeniach w szpitalu. Słysząc dzwonek do drzwi, Janicki od razu pomyśli, że do spóźniony partner wrócił do domu.

- Sorry, myślałem, że to Karol. Wejdź...

- Ja właśnie w jego sprawie... - zacznie Hubert, nie wiedząc, w jaki sposób przekazać Darkowi tak straszną wiadomość.

- Tak, co się stało?

- W szpitalu doszło do wypadku, właściwie do napaści no i Karol ucierpiał...

- Co z nim?

- Bardzo mi przykro, ale Karol nie żyje...

Po tych słowach Huberta w 3341 odcinku "Barw szczęścia" serce Darka rozpadnie się na kawałki. W dniu rocznicy związku na zawsze straci Karola...