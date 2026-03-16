Panna młoda, odcinek 53: Cihan nie pozwoli Hancer odejść. Cemil pozna prawdę o ślubie siostry z milionerem - ZDJĘCIA

"Panna młoda" odcinek 53 - poniedziałek, 23.03.2026, o godz. 17.20 w TVP2

Hancer odejdzie od Cihana w 53 odcinku "Panna młoda", ale nie na długo! Mimo że początkowo uwierzy w to, co zobaczy na nagraniu, które dostarczy mu były teść, ojciec Beyzy, ale potem dowie się, kim naprawdę jest mężczyzna, który odwiedził jego żonę. Yakup przyzna się, dlaczego przyszedł pod rezydencję Develioglu, jak rodzina Hancer wpadła w długi z powodu choroby jej brata. Po tym, czego dowie się Cihan od razu ruszy za żoną, która zdąży już opuścić jego dom.

Cihan siłą sprowadzi Hancer do domu w 53 odcinku "Panna młoda"

W ostatnim momencie Cihan w 53 odcinku "Panna młoda" zatrzyma autobus, w którym wypatrzy Hancer i zmusi ją, żeby z niego wysiadła. Potem przywiezie ją z powrotem do swojej posiadłości. A kiedy kobieta spróbuje uciec od męża, złapie ją, przerzuci sobie przed ramię i zaniesie do przygotowanego dla niej domu. Między małżonkami dojdzie do ostrej wymiary zdań, kiedy Cihan zacznie krzyczeć, że zna prawdę o chorobie Cemila i długach.

Nie przegap: Panna młoda, odcinek 62: Cemil walczy o życie, a Cihan działa w mgnieniu oka - ZDJĘCIA

- Wiem, dlaczego podpisałaś ze mną tę umowę. Chciałaś ratować rodzinę. Powinnaś powiedzieć mi sama. Jestem twoim mężem. To do mnie powinnaś przyjść z problemem. Nie do obcych... - Cihan zacznie ją obwiniać o swoje niedorzeczne podejrzenia.

- Mężem? To tylko słowo. Nigdy nie byliśmy małżeństwem. Zawarliśmy umowę. Ty zapłaciłeś. Ja zgodziłam się być rozwiązaniem twojego problemu. Zapomniałeś? Kupiłeś żonę. A ja zgodziłam się zostać inkubatorem - Hancer nie będzie owijała w bawełnę, lecz jej słowa sprawią Cihanowi ogromnym ból.

Hancer w 53 odcinku "Panna młoda" zapowie Cihanowi, że to koniec ich małżeństwa

Awantura Hancer i Cihana w 53 odcinku "Panna młoda" nie będzie wróżyła nic dobrego dla ich wspólnej przyszłości. On zarzuci jej, że nie była z nim szczera i przez to pomyślał, że go zdradza. Z kolei ona wypomni mężowi, że nigdy jej nie ufał. Mimo że milioner porwie umowę, która ona napisała odręcznie, by zrzec się pieniędzy za bycie jego żoną. Na niewiele się to zda, bo Hancer będzie gotowa odejść na zawsze.

- To koniec. Nie będę żyła w kłamstwie!

- Chcesz mnie zniszczyć? Upokorzyć jeszcze bardziej? Przyznaję, popełniłem błąd. Ale próbuję go naprawić! - rzuci w gniewie Cihan, domagając się od Hancer, by z powrotem włożyła na palec obrączkę i pierścionek zaręczynowy.

- A czy coś się zmieni, jeśli założę ten pierścionek?Od kiedy ta obrączka jest dla ciebie ważna? Nie było cię, gdy twoja rodzina prosiła o moją rękę. Nie założyłeś mi jej. Sama to zrobiłam. Mówisz o błędzie? Wiesz, co było prawdziwym błędem? My. Od samego początku. Z pierścionkiem czy bez, za każdym razem, gdy spojrzymy sobie w oczy, zobaczymy tę obrzydliwą umowę. Tego się nie wymaże. Żadne z nas nie jest bez winy!

Cemil pozna prawdę o ślubie Hancer i Cihana w 53 odcinku "Panna młoda"

W tym czasie w 53 odcinku "Panna młoda" Cemil dowie się od Deryi prawdy na temat ślubu Hancer i Cihana. Odbierze żonę z posterunku policji, gdzie Derya złoży zeznania w sprawie jubilera. Brat Hancer zażąda odpowiedzi, skąd miała pół miliona lir, co zrobiła, by zdobyć takie pieniądze.

- Jeśli szukasz bezwstydnej kobiety, spójrz na swoją ukochaną siostrę! Tę, którą wznosisz pod niebiosa!

- Co ty mówisz? Dlaczego mieszasz w to Hancer? Co ona ma z tym wspólnego?

- Jesteś dumny, że wyszła za mąż za Cihana Develioglu. Myślisz, że to miłość? Ona sprzedała się za pieniądze! - zaśmieje mu się w twarz Derya.