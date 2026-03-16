Złoty chłopak, odcinek 254: Ayla posuwa się do okrutnej manipulacji by zatrzymać przy sobie syna

Ostatni, 253. epizod „Złotego chłopaka” przyniósł stanowczą odmowę Seyran w kwestii współdziałania z przedsiębiorstwem należącym do Korhanów. Kobieta zaprosiła bliskich do restauracji, gdzie oficjalnie przekazała wieści o swoim małżeństwie z Sinanem. Wsparcie Diyara pozwoliło Feritowi na przeprowadzenie szczerej rozmowy z Seyran w cztery oczy. Tymczasem Suna nie ukrywała złości wobec Abidina za jego rolę pośrednika w kontaktach między byłymi małżonkami. Kobieta poważnie obawiała się powrotu chaosu do ich codzienności.

Złoty chłopak 254. Ayla ucieka się do podstępu wobec syna

W nowej odsłonie Esme wyznaje Kazimowi szczegóły wizyty Ayli, która otwarcie uznała Seyran za nieodpowiednią partię dla swojego syna. Kazim błyskawicznie deklaruje chęć wyrównania rachunków z kobietą. Sama Ayla nieustannie planuje zniszczenie relacji między Seyran a Sinanem. Kobieta decyduje się symulować problemy zdrowotne, aby tylko zatrzymać potomka w rodzinnym domu. Równocześnie Ferit wspiera Seyran w poszukiwaniach lokum dla niej i jej nowego męża, jednak cała akcja odbywa się w ścisłej tajemnicy przed Sinanem. Z kolei dziadek Diyar kategorycznie sprzeciwia się jej relacji z Feritem, a sam Sinan odczuwa lęk przed pozostawieniem rzekomo schorowanej matki bez opieki.

Gdzie oglądać nowy odcinek serialu Złoty chłopak w TVP1?

Turecką produkcję „Złoty chłopak” widzowie mogą śledzić na kanale TVP1 od poniedziałku do piątku dokładnie o godzinie 14:00. Premierowy, 254. epizod zostanie wyemitowany już we wtorek, 24 marca 2026 roku. Będzie to odcinek niezwykle bogaty w zaskakujące decyzje oraz zawiłe intrygi wewnątrzrodzinne. Regularna emisja w telewizji daje fanom możliwość ciągłego obserwowania skomplikowanych życiorysów Ferita, Seyran, Sinana oraz reszty barwnych postaci.

Aktorzy i pełna obsada tureckiego hitu Złoty chłopak

Na telewizyjnym ekranie pojawia się plejada popularnych gwiazd. Widzowie mogą podziwiać grę aktorską wielu znanych nazwisk ze świata seriali. Pełna obsada produkcji prezentuje się następująco:

Afra Saraçoğlu wcielająca się w Seyran Şanlı

Mert Ramazan Demir odgrywający Ferita Korhana

Çetin Tekindor jako Halis Korhan

Şerif Sezer w roli Hattuç Şanlı

Gülçin Santırcıoğlu jako İfakat Korhan

Emre Altuğ grający Orhana Korhana

Gözde Kansu jako Gülgün Korhan

Ersin Arıcı w roli Abidina

Beril Pozam jako Suna Şanlı

İrem Altuğ odgrywająca Sultan

Öznur Serçeler jako Asuman Korhan

Hülya Duyar wcielająca się w Şefikę

Diren Polatoğulları jako Kazım Şanlı

Sezin Bozacı w roli Esme Şanlı

Yiğit Tuncay jako Latif

Selen Özbayrak odgrywająca Dicle

Umut Gezer grający Yusufa

Taro Emir jako Tekin Kaya

Binnur Kaya wcielająca się w Nükhet