Dziedzictwo, odcinek 866: Nana odnosi rany podczas ratowania Yusufa

Joanna Dembek
Joanna Dembek
2026-03-16 16:11

„Dziedzictwo” to wciągająca opowieść o dramatycznych losach Nany, która po śmierci Yamana, stara się zapewnić bezpieczne życie małemu Yusufowi. Turecka produkcja obfituje w nieoczekiwane wydarzenia i trudne decyzje, trzymając widzów w nieustannym napięciu. Kolejna dawka ogromnych emocji czeka na fanów już 22 marca, gdy telewizyjna Jedynka pokaże 866. odcinek "Dziedzictwa". Sprawdź, co się wydarzy.

Zeszły epizod tureckiego hitu przyniósł niespodziewaną konfrontację na ulicy, podczas której Ayse i Ferit stanęli ze sobą twarzą w twarz. Kobieta natychmiast wyciągnęła broń, chcąc za wszelką cenę udaremnić ucieczkę mężczyzny. W tym samym czasie Nana z ogromnym trudem zdobyła fundusze na upragniony obiad dla Yusufa. Kiedy wreszcie udało im się zasiąść do wymarzonego jedzenia, ich spokój brutalnie przerwało nagłe wtargnięcie Szakala.

Co wydarzy się w 866. odcinku serialu "Dziedzictwo"?

Uzbrojona Ayse zatrzymuje Ferita i kategorycznie domaga się spotkania z ich córką, obrzucając mężczyznę oskarżeniami o wywołanie jej długotrwałego cierpienia. Między dawnymi partnerami dochodzi do ostrej wymiany zdań na temat ojcostwa Dogi oraz błędów z przeszłości.

Ferit ma za złe kobiecie wieloletnie oszustwa, natomiast ona zarzuca mu okrucieństwo i strach przed wyznaniem prawdy dziecku. Kiedy Ayse usiłuje go obezwładnić, sprytny uciekinier błyskawicznie wytrąca jej pistolet, a następnie przypina ją kajdankami do metalowej kraty i zapowiada ostateczne odcięcie od córki. Chwilę później znika bez śladu.

Równolegle Nana bohatersko osłania Yusufa przed atakiem bandyty, jednak sama odnosi w tym starciu obrażenia. Oboje szukają schronienia w obcym domu, gdzie właściciel zatrzaskuje ich w łazience i alarmuje służby. Ferit po konsultacji z Volkanem decyduje się na szczerość wobec Dogi, ale słysząc jej głos, ostatecznie rezygnuje z wyznania prawdy.

Gdzie i o której godzinie oglądać 866. odcinek Dziedzictwa?

Turecka produkcja gości na ekranach telewizyjnej Jedynki codziennie od poniedziałku do niedzieli o stałej porze, czyli o 16:05. Premierę 866. odsłony tej historii zaplanowano na niedzielę 22 marca 2026 roku. Osoby, które nie zdążą przed telewizory na wyznaczoną godzinę, mogą bez problemu nadrobić zaległości w sieci. Wszystkie wyemitowane dotąd fragmenty są stale udostępniane na platformie streamingowej TVP VOD.

Fabuła oraz pełna obsada tureckiego serialu Dziedzictwo

Głównymi bohaterkami są Seher i Kevser, córki Yusufa, wiodące spokojne życie w skromnych warunkach. Losy sióstr ulegają rozdzieleniu w momencie ślubu Kevser z dziedzicem potężnego rodu Kyrymly. Kobieta wkrótce rodzi chłopca, któremu nadaje imię po swoim ojcu, a niedługo potem traci męża i zapada na śmiertelną chorobę. W ostatnich chwilach życia błaga Seher o przejęcie opieki nad pięcioletnim siostrzeńcem. Po śmierci Kevser mały Yusuf trafia pod skrzydła szorstkiego i bezlitosnego Yamana. Od tego momentu zdeterminowana Seher robi wszystko, by odzyskać ukochane dziecko.

W obsadzie tureckiej telenoweli znaleźli się tacy aktorzy jak:

  • Halil Ibrahim Ceyhan jako Yaman
  • Sıla Türkoğlu wcielająca się w Seher
  • Berat Rüzgar Özkan odgrywający rolę małego Yusufa
  • Gülderen Güler występująca jako Kiraz
  • Melih Özkaya grający postać Aliego
  • Tolga Pancaroglu w roli Ziyi
  • İpek Arkan jako Duygu
  • Seda Dadaşova wcielająca się w Yasemin, siostrę Duygu
Dziedzictwo, odcinek 866
