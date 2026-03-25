Dziedzictwo, odcinek 873: Nana spędzi noc z Poyrazem! Długo nie będzie się opierać - ZDJĘCIA

"Dziedzictwo" odcinek 873 - niedziela, 29.03.2026, o godz. 16.05 w TVP1

W 873 odcinku serialu "Dziedzictwo" Poyraz przeżyje atak kamieniem Nany. Mężczyzna odzyska świadomość po polaniu głowy kubłem zimnej wody, ale wciąż będzie zdezorientowany. A co gorsza na dzień dobry będzie musiał zmierzyć się z kolejnym atakiem Maryam, ale tym razem już słownym, która będzie mieć do niego pretensje, że tak długo się nie budził!

W 873 odcinku serialu "Dziedzictwo" mężczyzna będzie zszokowany zachowaniem Nany, która nawet go nie przeprosi. A wręcz przeciwnie, bo o wszystko obarczy winą jego, przez co dojdzie między nimi do kłótni. A gdy Poryaz już postanowi się zrehabilitować i znów zaoferuje im pomoc, to Maryam kolejny raz ją odrzuci!

Nana zatrzyma rannego Poyraza w 873 odcinku serialu "Dziedzictwo"!

I wówczas w 873 odcinku serialu "Dziedzictwo" Poyraz zda sobie sprawę, że nic tu więcej po nim i postanowi odejść. Tyle tylko, że wtedy Nana niespodziewanie go zatrzyma, czym zszokuje go jeszcze bardziej. Ale nie zrobi tego bez powodu!

- Dokąd idziesz? - spyta Nana, po czym sama odpowie, nie czekając na jego odpowiedź - Nie możesz nigdzie iść! Usiądź!

- Jesteś naprawdę szalona. Przychodzę, a ty pytasz, po co przyszedłem. Wychodzę, a ty każesz mi usiąść - skwituje Poyraz.

- Nie dlatego, że mam ochotę z tobą rozmawiać! Uderzyłam cię w głowę. Możesz mieć wstrząśnienie mózgu. Usiądziesz, a ja będę cię obserwować - wyjaśni Maryam.

Jednak w 873 odcinku serialu "Dziedzictwo" mężczyzna nie będzie chciał na to przystanąć. Aczkolwiek natrafi na równie mocną przeciwniczkę, która także mu nie daruje!

- Nic mi nie jest... Jeśli zostanę dłużej, oszaleję. Doznam szoku od twojego bełkotu - uzna mężczyzna, ale kobieta mu nie odpuści - Nie możesz nigdzie iść! Siadaj!

Poszkodowany Poyraz zostanie z Naną i Yusufem w 873 odcinku serialu "Dziedzictwo"!

W tym momencie w 873 odcinku serialu "Dziedzictwo" Poyraz faktycznie się zatrzyma, po czym przeniesie na nią swój wzrok. Aż w końcu postanowi się jej poddać. Tym bardziej, że jeszcze wciąż nie dojdzie do siebie po jej ataku.

- Na twoje szczęście i tak byłem zmęczony - mruknie Poyraz.

I w ten sposób w 873 odcinku serialu "Dziedzictwo" Nana i Poyraz spędzą ze sobą pierwszą wspólną noc, która będzie dopiero początkiem ich wspólnej historii!

"Dziedzictwo". Tak prywatnie wygląda Ibrahim z tureckiego serialu