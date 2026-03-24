Dziedzictwo, odcinek 872: Nana zabije Poyraza? Straci przytomność po ataku Maryam - ZDJĘCIA

"Dziedzictwo" odcinek 872 - sobota, 28.03.2026, o godz. 16.05 w TVP1

W 872 odcinku serialu "Dziedzictwo" Nana i Yusuf wciąż będą ukrywać się w fortecy przed Trucizną i jego ludźmi, którym na szczęście zdołają uciec. Wszystko przez to, że Acar nie pozwoli Szakalowi zabić Maryam, gdyż postanowi zrobić to osobiście, w związku z czym da im cenny czas, aby znów im zwiać. Ale tym razem nieco bardziej skutecznie, bo tak prędko wcale ich nie znajdą!

Jednak już w 872 odcinku serialu "Dziedzictwo" pojawi się ryzyko, gdy Nana nagle usłyszy dźwięk kroków, zbliżających się w ich kierunku. Maryam od razu zacznie nasłuchiwać, a gdy zda sobie sprawę, że są już one naprawdę blisko, to bez wahania chwyci za ciężki głaz, aby mogła nim obezwładnić intruza. Opiekunka Yusufa podniesie go do góry, po czym wypuści go z rąk, gdy mężczyzna przekroczy już próg ich fortecy.

- Masz łajdaku! - krzyknie Nana.

Nana weźmie Poyraza za Truciznę i jego ludzi w 872 odcinku serialu "Dziedzictwo"!

W tym momencie w 872 odcinku serialu "Dziedzictwo" mężczyzna momentalnie osunie się na ziemię i straci przytomność. Z kolei Nana chwyci Yusufa, gotowa na kolejną ucieczkę. Jednak chłopiec ją zatrzyma, gdy rozpozna w nieprzytomnym człowieku Poyraza, który wcześniej uratuje ich przed Szakalem i jego ludźmi.

- Nana to on! - krzyknie przerażony Yusuf.

- Kto? - zdziwi się Maryam.

W tej chwili w 872 odcinku serialu "Dziedzictwo" Nana natychmiast się zatrzyma i podejdzie przyjrzeć się nieprzytomnemu mężczyźnie, w którym faktycznie rozpozna Poyraza! I wówczas i ona się przerazi. Tym bardziej, że ich wcześniejszy wybawca wcale nie będzie się ruszał!

- To on! - powtórzy za chłopcem.

Poyraz nie umrze w 872 odcinku serialu "Dziedzictwo"!

Czy zatem w 872 odcinku serialu "Dziedzictwo" Poyraz umrze i to na dodatek z rąk Nany? Wszystkich fanów tureckiej telenoweli uspokajamy, że nie. Mimo iż wszystko będzie na to wskazywać, bo mężczyzna długo nie będzie odzyskiwał przytomności, a na dodatek z jego rany zacznie sączyć się krew, co przerazi Yusufa. A w końcu i samą Nanę.

Ale na szczęście, gdy w 873 odcinku serialu "Dziedzictwo" Maryam pochyli się nad mężczyzną to wyczuje u niego puls i zacznie się modlić, aby nie dostał krwotoku. Jednak nic takiego się nie stanie, bo po chwili w końcu odzyska także i przytomność, gdy Nana poleje jego twarz wiadrem zimnej wody!

