Dziedzictwo, odcinek 872: Nana zabije Poyraza? Straci przytomność po ataku Maryam - ZDJĘCIA

Sylwia Fiutkowska
2026-03-24 15:20

W 872 odcinku serialu "Dziedzictwo" Nana usłyszy odgłos zbliżających się kroków i bez wahania chwyci po ciężki kamień. Maryam podniesie go nad głowę, aby była gotowa w każdej chwili uderzyć intruza. Tym bardziej, iż będzie podejrzewać, że może zbliżać się do nich Trucizna lub ktoś z jego ludzi, przed którymi uda im się uciec. I stąd w 872 odcinku serialu "Dziedzictwo" opiekunka Yusufa od razu zaatakuje, gdy mężczyzna tylko przekroczy próg fortecy, w której się ukryli. Wówczas nieprzytomny upadnie on na ziemię i dopiero wtedy chłopiec rozpozna w nim Poyraza, który wcześniej im pomógł! Czy ich wybawca umrze? Koniecznie poznaj szczegóły i zobacz ZDJĘCIA!

Autor: VOD TVP Nana w zielonej czapce i kurtce spogląda w dół z zaniepokojeniem, obok niej leży nieprzytomny Poyraz, z widocznym zarostem, na ciemnym tle. Scena z serialu "Dziedzictwo", w której Nana uderza Poyraza.

"Dziedzictwo" odcinek 872 - sobota, 28.03.2026, o godz. 16.05 w TVP1

W 872 odcinku serialu "Dziedzictwo" Nana i Yusuf wciąż będą ukrywać się w fortecy przed Trucizną i jego ludźmi, którym na szczęście zdołają uciec. Wszystko przez to, że Acar nie pozwoli Szakalowi zabić Maryam, gdyż postanowi zrobić to osobiście, w związku z czym da im cenny czas, aby znów im zwiać. Ale tym razem nieco bardziej skutecznie, bo tak prędko wcale ich nie znajdą!

Jednak już w 872 odcinku serialu "Dziedzictwo" pojawi się ryzyko, gdy Nana nagle usłyszy dźwięk kroków, zbliżających się w ich kierunku. Maryam od razu zacznie nasłuchiwać, a gdy zda sobie sprawę, że są już one naprawdę blisko, to bez wahania chwyci za ciężki głaz, aby mogła nim obezwładnić intruza. Opiekunka Yusufa podniesie go do góry, po czym wypuści go z rąk, gdy mężczyzna przekroczy już próg ich fortecy.

- Masz łajdaku! - krzyknie Nana.

Nana weźmie Poyraza za Truciznę i jego ludzi w 872 odcinku serialu "Dziedzictwo"!

W tym momencie w 872 odcinku serialu "Dziedzictwo" mężczyzna momentalnie osunie się na ziemię i straci przytomność. Z kolei Nana chwyci Yusufa, gotowa na kolejną ucieczkę. Jednak chłopiec ją zatrzyma, gdy rozpozna w nieprzytomnym człowieku Poyraza, który wcześniej uratuje ich przed Szakalem i jego ludźmi.

- Nana to on! - krzyknie przerażony Yusuf.

- Kto? - zdziwi się Maryam.

W tej chwili w 872 odcinku serialu "Dziedzictwo" Nana natychmiast się zatrzyma i podejdzie przyjrzeć się nieprzytomnemu mężczyźnie, w którym faktycznie rozpozna Poyraza! I wówczas i ona się przerazi. Tym bardziej, że ich wcześniejszy wybawca wcale nie będzie się ruszał!

- To on! - powtórzy za chłopcem.

Poyraz nie umrze w 872 odcinku serialu "Dziedzictwo"!

Czy zatem w 872 odcinku serialu "Dziedzictwo" Poyraz umrze i to na dodatek z rąk Nany? Wszystkich fanów tureckiej telenoweli uspokajamy, że nie. Mimo iż wszystko będzie na to wskazywać, bo mężczyzna długo nie będzie odzyskiwał przytomności, a na dodatek z jego rany zacznie sączyć się krew, co przerazi Yusufa. A w końcu i samą Nanę.

Ale na szczęście, gdy w 873 odcinku serialu "Dziedzictwo" Maryam pochyli się nad mężczyzną to wyczuje u niego puls i zacznie się modlić, aby nie dostał krwotoku. Jednak nic takiego się nie stanie, bo po chwili w końcu odzyska także i przytomność, gdy Nana poleje jego twarz wiadrem zimnej wody!

