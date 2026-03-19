Dziedzictwo, odcinek 868: Śmierć Pinar! Poświęci życie, aby uratować Nanę i Yusufa - ZDJĘCIA

"Dziedzictwo" odcinek 868 - wtorek, 24.03.2026, o godz. 16.05 w TVP1

W 868 odcinku serialu "Dziedzictwo" Pinar uratuje życie nie tylko Nanie, ale i Yusufowi, którzy po śmierci Yamana wylądują na ulicy. Wszystko przez to, że wciąż będą musieli ukrywać się przed Trucizną, który przeżyje ich stracie i jego ludzi, bo ci będą ich szukać, aby zabić i jego narzeczona, a także na nowo porwać jego bratanka.

W 868 odcinku serialu "Dziedzictwo" przyjaciółka Maryam nie tylko uratuje rannej Nanie życie, ale także zapewni jej i Yusufowi pożywienie, a także bezpieczną kryjówkę. A gdy narzeczona Yamana odzyska siły na tyle, aby wstać, to z jego bratankiem od razu ruszą naprzód. Tym bardziej, że Wilk będzie tuż o krok ich.

Ostatnie pożegnanie Nany i Pinar w 868 odcinku serialu "Dziedzictwo"!

Ale nim do tego dojdzie to w 868 odcinku serialu "Dziedzictwo" dojdzie do pożegnania Nany i Pinar, które tak jak przewidzi jej przyjaciółka będzie ich ostatnim. Tyle tylko, że dziewczyna będzie mieć na myśli wyjazd Maryam za granicę, a nie to, że za chwile straci życia za pomoc im...

- Nano… może już się nie zobaczymy - powie nagle Pinar.

- Nie mów tak. Oczywiście, że się zobaczymy. Przyjedziesz nas odwiedzić... Stałaś się częścią mojego życia... Byłaś moim ramieniem, na którym mogłam się wypłakać. Moim wsparciem, moją siostrą. Nigdy cię nie zapomnę - zapewni ją Nana.

W tym momencie w 868 odcinku serialu "Dziedzictwo" zrozpaczone przyjaciółki padną sobie w ramiona, ale ta chwila nie potrwa długo! Wszystko przez to, że Pinar zobaczy samochód Wilka i każe im natychmiast uciekać. Oczywiście, Nana i Yusuf ruszą od razu przed siebie, a przyjaciółka dziewczyny zostanie, aby dać im czas. Tyle tylko, że wtedy sama się narazi.

Wilk zabije Pinar na oczach Nany w 868 odcinku serialu "Dziedzictwo"!

A to dlatego, że w 868 odcinku serialu "Dziedzictwo" Wilk od razu do niej podjedzie. Tym bardziej, że będzie obserwował ją już wcześniej i doskonale będzie wiedział, że jest związana z Naną i Yusufem, o których od razu ją wypyta. Ale Pinar zacznie robić dobrą minę do złej gry, za co szybko przyjdzie jej zapłacić, bo drań jej nie daruje!

- Gdzie oni są?! - spyta ją Wilk.

- Kto? - spyta zdziwiona Pinar, na co drań zaciśnie jej ręce na gardle - Nie mam czasu na zabawy!

W tej chwili w 868 odcinku serialu "Dziedzictwo" Pinar zmieni taktykę i spróbuje podejść Wilka, co w pierwszej chwili jej się uda, bo mężczyzna ją puści! Jednak, gdy przyjaciółka Nany pozwoli sobie na za dużo i mu odpyskuje, to tego już jej nie daruje i skręci jej kark. Szczególnie, że i tak nie zdradzi mu ich kryjówki, przez co nie będzie mu już potrzebna! Pinar zginie, czemu z ukrycia będzie przyglądać się zrozpaczona Maryam...

- Dobrze, powiem ci... Ale puść mnie - zażąda przyjaciółka Nany, co Wilk wykona, a ona wyrzuci mu prosto w twarz - Odeszli. Gdzieś, gdzie nigdy ich nie znajdziesz.

