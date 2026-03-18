Dziedzictwo, odcinek 863: Tak skończą Nana i Yusuf po śmierci Yamana! Nie wrócą do dawnego życia - ZDJĘCIA

"Dziedzictwo" odcinek 863 - czwartek, 19.03.2026, o godz. 16.05 w TVP1

W 863 odcinku serialu "Dziedzictwo" Nana i Yusuf zaczną zupełnie nowe życie po śmierci Yamana! Tym bardziej, że nie będą mogli wrócić do jego rezydencji, mimo tego, że przed swoim odejściem Kirimli odda swoje dziedzictwo właśnie swojej ukochanej. Jednak Trucizna wciąż będzie żył, przez co ani jego narzeczona, ani jego bratanek wciąż nie będą bezpieczni.

W 863 odcinku serialu "Dziedzictwo" najbliżsi Yamana wciąż będą musieli się ukrywać. I to w taki sposób, aby ludzie Acara nie tylko ich nie znaleźli, ale też i nie rozpoznali. I z tego względu obydwoje zdecydują się na zmianę wizerunku z zadbanych i zamożnych na brudnych, głodnych i biednych ludzi ulicy Stambułu, ciągnącymi za sobą wózek z całym dobytkiem życia.

Bolesne wspomnienie Nany i Yusufa w 863 odcinku serialu "Dziedzictwo"!

Jednak w pewnym momencie w 863 odcinku serialu "Dziedzictwo" głód i zmęczenie szczególnie dadzą się we znaki Yusufowi tuż po tym, jak wciągną z Naną wózek na górę. Chłopiec nagle usiądzie na krawężniku, gdy poczuje smak znajomej kofty, która od razu skojarzy mu się z rezydencją Yamana i czymś, co już nigdy nie wróci...

- Zmęczyłem się - wyzna Yusuf.

- Ale się udało. Nie poddaliśmy się - pocieszy go Nana.

- To kofty tak pachną? - spyta chłopiec.

- Chyba tak - odpowie jego opiekunka.

- Ciocia Adalet je smaży. Z kuchni dochodzą piękne zapachy. Bawimy się w moim pokoju. Stryjek woła nas na obiad. Jemy wszyscy razem - rozmarzy się Yusuf, czym w 863 odcinku serialu "Dziedzictwo" ogromnie poruszy Nanę, gdyż boleśnie przypomni jej to, że tak już nigdy nie będzie - Wiem, to marzenia.

Miłość ocali najbliższych Yamana w 863 odcinku serialu "Dziedzictwo"!

Jednak w 863 odcinku serialu "Dziedzictwo" jedno dla nich się nie zmieni. A mianowicie ich miłość, która pozostanie z nimi na wieki i przetrwa wszystko.

- W życiu wszystko może się zmienić. Oprócz jednego. Mojej miłości do ciebie. Jest większa niż Stambuł, niż cały świat. To się nigdy nie zmieni - wyzna mu Maryam.

- Krew ci leci - przerazi się Yusuf, gdy spojrzy na jej przemęczone dłonie.

- Ale nie boli. To nic - uzna Nana.

- Moja miłość do ciebie jest większa niż cały kosmos - odwzajemni jej się Yusuf, po czym w 863 odcinku serialu "Dziedzictwo" wtuli się w jej ramiona. A w jej oczach znów pojawią się łzy. Ale oczywiście nie da ich po sobie poznać - Chodź pilocie, wózek czeka. Ruszamy dalej...

