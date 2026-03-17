Dziedzictwo, odcinek 861: Yaman przed śmiercią dowie się o córce! Usłyszy, że został ojcem - ZDJĘCIA

"Dziedzictwo" odcinek 861 - wtorek, 17.03.2026, o godz. 16.05 w TVP1

W 861 odcinku serialu "Dziedzictwo" Ferit i Yaman będą w szpitalu, do którego trafi Trucizna po starciu ze strykiem Yusufa. I choć oboje będą skupieni na tym, aby Acar im się nie wymknął, to jednak policjant postanowi nieco rozładować krążące wokół tego napięcie i postanowi pochwalić się radosną nowiną. Tyle tylko, że jego plany początkowo pokrzyżuje wściekłą Nana!

- Yaman, może to nie najlepszy moment, ale muszę Ci coś powiedzieć. Mam... - zacznie Ferit, ale Nana mu przerwie.

Ale jeszcze w 861 odcinku serialu "Dziedzictwo" przyjaciele wrócą do tej rozmowy, bo Kirimli sam będzie ciekawy, co Bülent będzie miał mu do przekania. Ale tego, co usłyszy, kompletnie nie będzie się spodziewał!

- Co chciałeś powiedzieć? - dopyta go Kirimli.

- Jestem ojcem, mam córkę - powie mu Bülent.

Yaman dowie się, że Doga to córka Ferita w 861 odcinku serialu "Dziedzictwo"!

W tym momencie w 861 odcinku serialu "Dziedzictwo" Yaman dozna szoku. Ale gdy pierwsze emocje opadną, to od razu poprosi przyjaciela, aby nieco mu to rozjaśnił. Tym bardziej, że nie będzie wiedział, skąd córka nagle wzięła się w jego życiu.

- Co to znaczy? - dopyta Yaman, a Ferit w 861 odcinku serialu "Dziedzictwo" oczywiście wszystko mu opowie i to ze szczegółami - Słusznie podejrzałem. Ojcem Dogi nie jest cwaniaczek. Doga to moja córka. Zastanawiałem się, w kogo się wrodziła. Cała ja. Ma podobny charakter. Kręcone włosy. Lubi piłkę nożną. Jest odważna. Niczego się nie boi. Sprytna, dowcipna. Dziwiłem się, że tak mnie do niej ciągnie... Wielki Ferit Bülent dla jednego uśmiechu tej kruszynki zrobi wszystko. To więzy krwi...

Yaman zainteresuje się dalszymi losami Dogi i Ferita w 861 odcinku serialu "Dziedzictwo"!

Jednak w 861 odcinku serialu "Dziedzictwo" Kirimli postanowi mieć pewność i o tą samą spyta Ferita. Oczywiście, wyłącznie z troski o swojego przyjaciela. Ale ten nie będzie miał co do tego żadnych wątpliwości, bo test DNA nie pozostawi złudzeń, że to on jest ojcem Dogi!

- Jesteś pewien? Żebyś się nie rozczarował - uświadomi go Kirimli.

- Zrobiłem test DNA. Jestem pewien. Ayse i cwaniaczek sprzymierzyli się i ukrywali przede mną prawdę... Jestem wściekły. Ukradli mi córkę i kawał życia - zwierzy mu się Bülent.

Wtedy w 861 odcinku serialu "Dziedzictwo" Yaman od razu zapyta przyjaciela, co zamierza zrobić w tej sytuacji, na co Ferit także postanowi mu odpowiedzieć, ale już na osobności. Policjant wyciągnie przyjaciela na zewnątrz, a Truciznę zostawi pod okiem innego funkcjonariusza.Szczególnie, że będzie to element ich planu wobec Acara!

