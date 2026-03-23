Dziedzictwo, odcinek 870: Szakal zabije Nanę?! Wyceluje do niej z pistoletu - ZDJĘCIA

"Dziedzictwo" odcinek 870 - czwartek, 26.03.2026, o godz. 16.05 w TVP1

W 870 odcinku serialu "Dziedzictwo" Szakal przechytrzy Nanę i Yusufa! Człowiek Trucizny przekupi przemytnika, który będzie miał pomóc im uciec za granicę i w efekcie sam porwie chłopca i Maryam. Drań wywiezie ich za miasto i umieści bratanka Yamana w starej szopie, a jego narzeczoną w brutalny sposób powali na ziemię. Nagle wyciągnie pistolet, po czym zacznie nim do niej celować, chcąc wykonać wyrok jeszcze przed przyjazdem swojego szefa!

- Może nie czekajmy na Truciznę? - zaproponuje Szakal.

W tym momencie w 870 odcinku serialu "Dziedzictwo" Nana oczywiście spróbuje go powstrzymać, ale Szakal pozostanie głuchy na jej wszelkie argumenty. Ale tylko do czasu!

- Nie dbam o swoje życie, ale oszczędź Yusufa! Puść nas! Gdzie ty masz serce? Nie masz sumienia? - wyrzuci mu Nana.

- Nie - odpowie chłodno.

- Dobrze, zabij mnie, ale nie oddawaj go Truciźnie. Jest jeszcze taki mały - zacznie błagać go Maryam.

- Weź ostatni oddech - poleci jej Szakal.

- Wypuść mnie! - zacznie krzyczeć Yusuf.

- Wybacz mi Yusuf! Wybacz! - powie Nana, gdy drań pozostanie niewzruszony na wołania chłopca.

Telefon od Trucizny uratuje Nanę przed śmiercią w 870 odcinku serialu "Dziedzictwo"!

Jednak na telefon w 870 odcinku serialu "Dziedzictwo" już tak, gdyż natychmiast go odbierze. Zwłaszcza, że skontaktuje się z nim sam Trucizna.

- Powiedz, że ich złapałeś - wyrazi nadzieję Acar.

- Pomyślałem, że skończę z nią, zanim przyjedziesz. Możesz ją usłyszeć - pochwali mu się Szakal.

W tej chwili w 870 odcinku serialu "Dziedzictwo" Szakal włączy tryb na głośnomówiący, dzięki czemu i Nana i Trucizna będą się słyszeli. A Maryam mu nie odpuści, czym doprowadzi go do szewskiej pasji!

- Dawno się nie widzieliśmy. Stęskniłem się. Ty pewnie też - powita ją Acar.

- Ty podły draniu! - wyrzuci mu Nana.

- Mówiłem, że przede mną nie ma ucieczki. Zmarnowałaś pół roku. Jesteś uparta jak Kirimli i umrzesz jak on. Gotowa na śmierć? - zapyta ją szczęśliwy Trucizna.

- Nie boję się umrzeć, bo nie żałuje niczego, co zrobiłam w życiu. Robiłam, co mogłam dla moich bliskich. A ty dalej będziesz żył jako morderca swojego syna - odgryzie mu się Maryam.

- To Kirimli go zabił - spróbuje jej wmówić, ale Nana nie da się na to nabrać - Nie, zabiłeś własne dziecko! Jesteś tak żałosny, że nie umiesz się do tej przyznać. Ale prawdy nie zmienisz. Zabiłeś rodzonego syna!

Acar postanowi sam zabić Nanę w 870 odcinku serialu "Dziedzictwo"!

Wtedy w 870 odcinku serialu "Dziedzictwo" wściekły Trucizna już nie wytrzyma! Do tego stopnia, że każe Szakalowi się wstrzymać i nie zabijać Nany, gdyż będzie chciał zrobić to sam, bo tak go zdenerwuje, że jej tego nie daruje!

- Milcz! - krzyknie wzburzony, po czym zwróci się do swojego człowieka - Szakal, posłuchaj. Wstrzymaj się. Sam ją zabiję! A następnie w 870 odcinku serialu "Dziedzictwo" znów do Maryam - Słyszysz Nana? To ja cię zabiję. A dzieciak, za którego zginiesz, zostanie moim niewolnikiem. Czekaj, już jadę!

