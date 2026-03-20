Dziedzictwo, odcinek 871: Nowy mężczyzna w życiu Nany! To on zastąpi jej zmarłego Yamana - ZDJĘCIA

"Dziedzictwo" odcinek 871 - piątek, 27.03.2026, o godz. 16.05 w TVP1

W 871 odcinku serialu "Dziedzictwo" w historii Nany, po śmierci Yamana, pojawi się nowy mężczyzna! Poyraz z impetem wkroczy do życia Maryam i bratanka Kirimliego, ratując ich z rąk Szakala i pozostałych ludzi Trucizny. Zdradzamy, że bandyci otoczą najbliższych biznesmena, gdy po raz pierwszy uda im się od nich uciec. Tyle tylko, że nie zajdą za daleko, bo prędko z powrotem wpadną w ich łapska. Ale wtedy pojawi się on!

W 871 odcinku serialu "Dziedzictwo" Poyraz potrąci jednego z bandytów, czym wywoła ogromne poruszenie. Ludzie Trucizny po kolei zaczną ruszać w jego kierunku, a on kolejno zacznie powalać ich na ziemię, umożliwiając w ten sposób Nanie i Yusufowi ucieczkę.

- Do samochodu - zarządzi Poyraz.

Kim będzie Poyraz, nowy bohater w życiu Nany, w serialu "Dziedzictwo"?

Jednak początkowo w 871 odcinku serialu "Dziedzictwo" Nana pozostanie wobec niego nieufna. I nic dziwnego, gdyż wraz z Yusufem wciąż nie będzie mogła czuć się bezpiecznie. Dlatego od razu obsypie mężczyznę wianuszkiem pytań, aby nie wpaść z deszczu pod rynnę!

- Kim jesteś? - zapyta go Nana.

- Poyraz. Burza Poyraz - przedstawi jej się mężczyzna.

- Dobrze, ale skąd się tu wziąłeś? - zdziwi się Maryam, na co w odpowiedzi usłyszy - To długa historia...

W tym momencie w 871 odcinku serialu "Dziedzictwo" nastąpi retrospekcja, z której widzowie, jak i sama Nana z Yusufem, dowiedzą się, że Poyraz dopiero co wyszedł z więzienia po trzech latach spędzonych za kratami, zupełnie niesłusznie, czego będzie można dowiedzieć się z jego rozmowy z matki.

Tym bardziej, że będzie on naprawdę dobrym człowiekiem, który po prostu będzie pomagał innym i w końcu zapłaci za to wysoką cenę. Ale mimo tego nie zrezygnuje z tego i po wyjściu na wolność, bo nim dotrze do Nany i Yusufa, to wbrew obawom matki, pomoże jeszcze dwóm innym osobom. A obok kobiety z dzieckiem po prostu nie będzie w stanie przejść obojętnie.

Tak zacznie się historia Poyraza, Nany i Yusufa w 871 odcinku serialu "Dziedzictwo"!

Chwilę później w 871 odcinku serialu "Dziedzictwo" nastąpi już powrót do rzeczywistości. Jednak mimo tej opowieści Nana wciąż pozostanie wobec niego nieufna. Ale ostatecznie zgodzi się z nim pójść, bo pozostanie na ulicy wcale nie będzie lepszą opcją!

- Powiedziałem, że to długa historia... Proszę, chodźcie - zaproponuje im, a gdy na to przystaną, to on zacznie ich wypytywać, przed kim ich uratował - Dlaczego ci ludzie was ścigają? W co się wpakowaliście?

Aczkolwiek dociekliwość w 871 odcinku serialu "Dziedzictwo" wzbudzi w niej jeszcze większe wątpliwości. Do tego stopnia, że w końcu i jemu postanowi zwiać. Ale i on tak łatwo nie zniknie z ich życia, bo mimo tego będzie chciał mieć pewność, że są bezpieczni!

- Dobry Boże, połknęłaś język? Ścigali was uzbrojeni ludzie. To jasne, że nie mieliby litości. Czego od was chcą? - kontynuuje, gdy w pierwszej chwili nie doczeka się żadnej odpowiedzi.

- Zadajesz za dużo pytań. Wysiadamy! - zadecyduje Nana.

- Pośrodku niczego? Zmiłuj się nad tym dzieckiem. Najlepsze, co możecie zrobić, to pójść na policję - zasugeruje jej Poyraz, ale Maryam nie odpuści - Zatrzymaj się! Nie wiem, kim jesteś, ale trzymaj się od nas z daleka!

- Narażasz dziecko. Przyszedłem wam z pomocą - przypomni jej.

- Nie idź za nami! Bo dostaniesz w głowę! - zagrozi mu Nana.

- Ty naprawdę jesteś szalona. Powinnaś udać się do szpitala psychiatrycznego, a nie na policję - rozbawi go.

- Jak tak dalej będziesz mówił, to sama cię tam wyślę! - odgryzie mu się kobieta.

- Chłopcze, twoja matka to wariatka, ale ty wyglądasz na bystre dziecko. Jeśli potrzebujesz pomocy, znajdziesz mnie w wiosce Cendere - zwróci się do Yusufa.

- Nikt do ciebie nie przyjdzie! - odpowie za niego Maryam, po czym odejdą. Ale Poyra wcale nie odjedzie w swoją stronę. A wręcz przeciwnie, ruszy za nimi, aby mieć pewność, że tamci ludzie znów ich nie dopadną!

