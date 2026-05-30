M jak miłość. Romans Joanny i Artura będzie trwał w najlepsze w nowym sezonie? Pochwaliła się, jak jej dobrze - ZDJĘCIA

W nowym sezonie "M jak miłość" po wakacjach relacja Joanny i Artura nie skończy się wyłącznie na jednej wspólnej nocy. Tym bardziej, że poprzedzi ją wyznanie miłości ich obojga, a to, co stanie się między nimi później tylko utwierdzi ich w tym, że łączy ich coś wyjątkowego.

Do tego stopnia, że w nowym sezonie "M jak miłość" po przerwie wakacyjnej Rogowski zdecyduje się odejść od żony i rodziny na rzecz swojej kochanki! Artur postanowi trwać przy Joannie nie tylko w życiu, ale i pracy, bo oczywiście nie przyjmie jej wypowiedzenia, w związku z czym kochankowie dalej będą wspólnie pracować.

Radość Dobrzańskiej w nowym sezonie "M jak miłość" po przerwie wakacyjnej!

Oczywiście, w nowym sezonie "M jak miłość" po wakacjach Joanna będzie zadowolona z takiego stanu rzeczy. I choć początkowo była gotowa zrezygnować z ich miłości, gdy przystopowany przez Judytę (Paulina Chruściel) Artur zaczął jej unikać i traktować z dystansem, to po wzajemnym wyznaniu uczuć, wszystko się zmieni, bo Dobrzańska nie tylko odwzajemni jego pocałunki, ale także nie zaprotestuje, gdy Rogowski wkroczy do środka, aby w końcu spędzić z nią noc.

Dominika Sakowicz pochwaliła się na swojej relacji na Instagramie zdjęciem z planu do nowego sezonu "M jak miłość" po wakacjach. Na ujęciu widać szczęśliwą aktorkę, która nie narzeka na swoje losy w uwielbianej produkcji. Ale oczywiście tyczy się to tego, jak dbają o nią specjalistki na planie, bo w życiu jej bohaterki Joanny wcale tak kolorowo i pięknie do końca nie będzie!

- Tak mi tu dobrze, że tylko szlafroki zmieniam 💅 @mjakmilosc.official 💕 - napisała Dominika Sakowicz.

Szczęście Joanny nie potrwa długo w nowym sezonie "M jak miłość" po wakacjach!

Wszystko przez to, że w nowym sezonie "M jak miłość" po wakacjach dalsze losy Joanny i Artura nie będą usłane różami. I choć ostatecznie Rogowski wybierze Dobrzańską, mimo tego, że jego córki będą próbowały odwlec go od tego pomysłu, to jednak zakochany Rogowski pójdzie już za głosem serca. Oczywiście, kochankowie spędzą ze sobą miłe chwile, co mogłoby się zgadzać i z opisem aktorki, ale ciągle tak pięknie nie będzie!

A to dlatego, że w nowym sezonie "M jak miłość" po przerwie wakacyjnej i Joanny nie ominą łzy, które pojawią się także w oczach Marysi, gdy prawda o zdradzie jej męża w końcu wyjdzie na jaw, a Rogowski zostawi ją dla młodszej kochanki. A co gorsza, jeszcze nie zwolni jej z ich wspólnej przychodni, przez co Rogowska będzie musiała patrzeć na kobietę, która znów zabrała jej męża. Jednak rozpacz nie ominie i Dobrzańskiej, która całą roztrzęsiona w popłochu ucieknie z rodzinnego domu Mostowiaków, gdy wyjdzie na jaw, co im zrobiła!

