Panna młoda odcinek 69. Beyza chce uwieść Cihana, a ten zabiera Hancer do domu na noc

Kasia Kowalska
2026-03-25 18:29

"Panna młoda" (tur. "Gelin") to opowieść o młodej kobiecie imieniem Hancer, która bardzo wcześnie została sierotą i musiała nauczyć się walczyć o siebie. By opłacić leczenie swego brata, zgadza się na propozycję bogatej rodziny - zaaranżowane małżeństwo z niejakim Cihanem. To, co miało być zwykłą transakcją zmienia się jednak w wielką miłość. 69. odcinek "Panny młodej" zadebiutuje na antenie TVP2 w poniedziałek 13 kwietnia. Co dokładnie w nim zobaczymy? Przedstawiamy szczegółowe streszczenie.

Autor: Screen Youtube/ Gelin Beyza, grana przez Çisel Kuskan, na zbliżeniu twarzy, z brązowymi włosami i wyrazistym makijażem, patrząca z niepokojem. Ta postać odegra kluczową rolę w 69. odcinku serialu "Panna młoda", o czym przeczytasz na Super Seriale.

Co wydarzy się w 69. odcinku "Panny młodej"?

Turecki serial "Panna młoda" zadebiutował na kanale TVP2 20 stycznia 2026 roku, zastępując produkcję "Miłość i nadzieja". Tytuł ten miał swoją premierę w Turcji w 2024 roku. Co nowego przyniosą losy bohaterów? Przygotowaliśmy streszczenie 69. epizodu.

Streszczenie odc. 69 serialu "Panna młoda". Emisja 13 kwietnia 2026

Szczegółowe streszczenie 69. odcinka tureckiej telenoweli "Panna młoda", według portalu Eska, przedstawia się następująco: Cihan podejmuje decyzję, by zabrać Hancer na noc do swojej rezydencji. Tymczasem pełna złości Beyza stara się uwieść Cihana. Z kolei Derya wyjada zapasy z lodówki należącej do Hancer. W międzyczasie Cihan proponuje Hancer wspólne wyjście na prezentację nowej kolekcji dywanów.

Kto gra kogo w serialu "Panna młoda"? Pełna obsada

W rolach głównych widzowie mogą podziwiać Talyę Çelebi, która wciela się w Hançer, oraz Türkseve, odgrywającego postać Cihana. Oprócz nich na ekranie pojawiają się:

  • Can Tarakçı jako Cemil
  • Betigül Ceylan jako Mukadder Develioglu
  • Günnur Adıgüzel jako Gülsüm
  • Elif Çapkin jako Yonca
  • Ceren Yuksekkaya jako Derya
  • Sidal Damar jako Sinem
  • Günes Ebrar Özgül jako Mine
  • Türker Kantar jako Emir
  • Çisel Kuskan jako Beyza
  • Derya Deniz Değirmenci jako Yasemin

Ile odcinków ma serial "Panna młoda" i kiedy finał w Polsce?

"Panna młoda" należy do grona najdłuższych tureckich produkcji emitowanych w telewizji. Do tej pory zrealizowano trzy sezony, które obejmują łącznie 325 oryginalnych odcinków. Z uwagi na fakt, że pojedynczy odcinek trwa w Turcji około dwóch godzin, polscy dystrybutorzy dzielą je na krótsze części, co podwaja ich ogólną liczbę. Warto zaznaczyć, że w Turcji wciąż powstają nowe epizody, przez co ostateczna długość serii pozostaje nieznana. Z pewnością polscy fani spędzą z Hançer i Cihanem jeszcze dobrych kilka lat, zanim doczekają się finału historii.

