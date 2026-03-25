Panna młoda odcinek 69. Beyza chce uwieść Cihana, a ten zabiera Hancer do domu na noc

Co wydarzy się w 69. odcinku "Panny młodej"?

Turecki serial "Panna młoda" zadebiutował na kanale TVP2 20 stycznia 2026 roku, zastępując produkcję "Miłość i nadzieja". Tytuł ten miał swoją premierę w Turcji w 2024 roku. Co nowego przyniosą losy bohaterów? Przygotowaliśmy streszczenie 69. epizodu.

Streszczenie odc. 69 serialu "Panna młoda". Emisja 13 kwietnia 2026

Szczegółowe streszczenie 69. odcinka tureckiej telenoweli "Panna młoda", według portalu Eska, przedstawia się następująco: Cihan podejmuje decyzję, by zabrać Hancer na noc do swojej rezydencji. Tymczasem pełna złości Beyza stara się uwieść Cihana. Z kolei Derya wyjada zapasy z lodówki należącej do Hancer. W międzyczasie Cihan proponuje Hancer wspólne wyjście na prezentację nowej kolekcji dywanów.

Kto gra kogo w serialu "Panna młoda"? Pełna obsada

W rolach głównych widzowie mogą podziwiać Talyę Çelebi, która wciela się w Hançer, oraz Türkseve, odgrywającego postać Cihana. Oprócz nich na ekranie pojawiają się:

Can Tarakçı jako Cemil

Betigül Ceylan jako Mukadder Develioglu

Günnur Adıgüzel jako Gülsüm

Elif Çapkin jako Yonca

Ceren Yuksekkaya jako Derya

Sidal Damar jako Sinem

Günes Ebrar Özgül jako Mine

Türker Kantar jako Emir

Çisel Kuskan jako Beyza

Derya Deniz Değirmenci jako Yasemin

Ile odcinków ma serial "Panna młoda" i kiedy finał w Polsce?

"Panna młoda" należy do grona najdłuższych tureckich produkcji emitowanych w telewizji. Do tej pory zrealizowano trzy sezony, które obejmują łącznie 325 oryginalnych odcinków. Z uwagi na fakt, że pojedynczy odcinek trwa w Turcji około dwóch godzin, polscy dystrybutorzy dzielą je na krótsze części, co podwaja ich ogólną liczbę. Warto zaznaczyć, że w Turcji wciąż powstają nowe epizody, przez co ostateczna długość serii pozostaje nieznana. Z pewnością polscy fani spędzą z Hançer i Cihanem jeszcze dobrych kilka lat, zanim doczekają się finału historii.

