Dziedzictwo, odcinek 922: Poyraz uratuje Nanę z rąk porywaczy! Dojdzie do tragicznego potrącenia - ZDJĘCIA

"Dziedzictwo" odcinek 922. Kiedy oglądać w TVP1?

W 922. odsłonie tureckiej telenoweli "Dziedzictwo" Poyraz podejmie desperacką próbę ocalenia Nany przed Banu i Ersinem. Mężczyzna zastosuje podstęp, podszywając się pod atrakcyjną kobietę, by zwabić porywaczy w pułapkę. Banu wpadnie w sidła, wyruszając na umówione spotkanie, podczas gdy Ersin zostanie z Naną, przygotowując ją do przekazania tajemniczemu nabywcy.

Zdeterminowany Poyraz pokrzyżuje szyki przestępcom w 922. epizodzie produkcji. Najpierw skutecznie zatrzyma Banu, przekazując ją w ręce stróżów prawa, by następnie skupić się na Ersinie. Kobieta zdoła jednak w ostatniej chwili zaalarmować wspólnika, który rzuci się do ucieczki wraz z uprowadzoną. Pościg Poyraza niespodziewanie zakłóci Semih, pragnący samodzielnie zyskać miano bohatera.

Poyraz stanie oko w oko z porywaczem w serialu "Dziedzictwo"

Semih da się przechytrzyć Ersinowi, lecz przedtem zdoła podsłuchać lokalizację ukrycia Nany. Zdobyte informacje niezwłocznie przekaże Poyrazowi w 922. odcinku "Dziedzictwa". Ten błyskawicznie dotrze na miejsce, gdzie stoczy bezpośredni pojedynek z oprawcą Maryam, szybko go neutralizując.

W przypływie paniki wspólnik porywacza rzuci się do ucieczki. Niestety, potrąci przy tym bezbronną i otumanioną Nanę. Kobieta bezwładnie osunie się na ziemię. Zrozpaczony Poyraz rzuci się na ratunek, błagając nieprzytomną o przebudzenie.

- Nano, otwórz oczy! Hej, nie śpij! Przestań żartować! Yusuf na ciebie czeka, słyszysz mnie?!

Czy opiekunka Yusufa przeżyje? Emocjonujący 922. odcinek serialu "Dziedzictwo"

W dramatycznej scenie 922. odcinka "Dziedzictwa" Nana na moment odzyska świadomość, by wypowiedzieć ostatnie słowa przed ponowną utratą przytomności. Zrozpaczony Poyraz nie będzie chciał pogodzić się z najgorszym.

- Jeśli coś mi się stanie… moja duszyczka… - zacznie Nana, ale Poyraz od razu jej przerwie - Nie mów tak! Nie teraz! Nic ci nie będzie! Trzymaj się! Nana?!

Zdeterminowany mężczyzna niezwłocznie wezwie pomoc medyczną w 922. epizodzie serialu "Dziedzictwo". Poszkodowana trafi pod opiekę specjalistów, a lekarzom uda się ocalić jej życie. Porywacze wpadną w ręce sprawiedliwości.