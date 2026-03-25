Panna młoda, odcinek 60: Hancer pozna tożsamość byłej żony Cihana? Odbierze telefon od Beyzy - ZDJĘCIA

"Panna młoda" odcinek 60 - wtorek, 31.03.2026, o godz. 17.20 w TVP2

Małżeństwo Cihana i Hancer od dłuższego czasu balansuje między zbliżeniem a napięciem. On coraz wyraźniej odcina się od przeszłości i chce budować coś nowego, nawet kosztem konfliktu z rodziną i Beyzą. Ona z kolei wciąż nie ma pełnego obrazu sytuacji, nie zna wszystkich faktów z życia Cihana, a to sprawia, że łatwo będzie nią manipulować.

Cihan wywali Beyzę z domu w 60 odcinku "Panny młodej"

W odcinku 60 Cihan postawi wszystko na jedną kartę. W swoim gabinecie wezwie Mukadder, Nusreta i Beyzę, by jasno ogłosić swoją decyzję.

- Nie wezwałem was tutaj dlatego, że jest problem - powie spokojnie. - Wezwałem was, ponieważ podjąłem decyzję. Po chwili spojrzy prosto na Beyzę. - Dostaniesz ode mnie czek in blanco. Kupię ci mieszkanie, jakie tylko zechcesz. Ale nie możesz dłużej mieszkać w rezydencji.

Słowa te wywołają szok.

- Nie zrezygnuję z miejsca, do którego należę - odpowie chłodno Beyza. - Ani teraz, ani w przyszłości.

Gdy stanie się jasne, że nie zamierza się wycofać, Cihan podejmie kolejny krok.

- W takim razie my się wyprowadzimy.

Jeszcze tego samego dnia Cihan zadzwoni do Hancer. W jego głosie po raz pierwszy od dawna pojawi się spokój. Zaproponuje jej wspólną kolację, na co dziewczyna przystanie. Kiedy mężczyzna pojedzie do niej, nie przewidzi telefonu od Beyzy, który wiele zmieni.

Telefon byłej żony Cihana do Hancer złamie wszystko

W sypialni Hancer będzie wybierała sukienkę, kiedy jej telefon nagle zacznie dzwonić. Na ekranie pojawi się nieznany numer.

- Halo? Kim jesteś? - zapyta ostrożnie. Po drugiej stronie zapadnie chwila ciszy.

- Jestem żoną Cihana… byłą żoną - odpowie kobiecy głos. Hancer zastygnie.

Nie będzie wiedziała, że to Beyza, stojąca w rezydencji i celowo zmieniająca głos.

- Wysłałam ci wiadomość… ale jej nie zrozumiałaś - będzie mówić dalej. - Liczyłam, że wykażesz się dumą i sama się wycofasz.

Słowa będą coraz ostrzejsze. - Skoro zdecydowałaś się skrzywdzić samą siebie… zostaw resztę mnie.

Hancer nie będzie w stanie nic powiedzieć. - Jestem gotowa zrobić wszystko dla Cihana - doda Beyza. - Jako kobieta, która oddała mu siedem lat życia…

W tym momencie drzwi się otworzą. W progu stanie Cihan.

- Jesteś gotowa? Czekam na ciebie.

Hancer nie odpowie.

- Proszę, zostaw mojego męża - padnie ostatnie zdanie z telefonu. Połączenie się urwie.

Hancer poblednie, a zmianę nastroju u żony zauważy Cihan.

- Czy coś się stało? - zapyta Cihan, widząc jej twarz.

- Czy możemy odwołać kolację? - odpowie cicho.

Zamiast radości pojawi się niepokój. Hancer spróbuje ukryć prawdę. Nie pojedzie na randkę, ale zostanie z zagwozdką, co dalej będzie.