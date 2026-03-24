Panna młoda, odcinek 67: Hancer dowie się o Beyzie? Cihan przed trudnym wyborem

2026-03-24 12:47

"Panna młoda" (oryg. "Gelin") to historia Hancer, kobiety osieroconej w młodym wieku, która musiała szybko dorosnąć i walczyć o przetrwanie. Chcąc zdobyć środki na leczenie brata, przystaje na ofertę zamożnego rodu – wchodzi w zaaranżowane małżeństwo z Cihanem. Z czasem ten czysto biznesowy układ przeradza się w głębokie uczucie. 67. odcinek "Panny młodej" zostanie wyemitowany na antenie TVP2 w piątek 10 kwietnia. Co dokładnie zobaczą widzowie? Publikujemy szczegółowe streszczenie.

Autor: Screen Youtube/ Gelin Aktor Türkseve jako Cihan w serialu "Panna młoda", ubrany w granatową marynarkę i jasnoniebieską koszulę, z ciemnym zarostem i włosami, patrzący w bok. Więcej o losach bohatera przeczytasz na Super Seriale.

"Panna młoda" odc. 67 streszczenie. Co wydarzy się w nowym epizodzie?

Turecka produkcja "Panna młoda" to świeża propozycja w ramówce TVP2. W swojej ojczyźnie serial zadebiutował w 2024 roku, natomiast polscy widzowie mogą go oglądać od 20 stycznia 2026 r., kiedy to zastąpił emitowaną wcześniej telenowelę "Miłość i nadzieja". Zastanawiasz się, jakie zwroty akcji przygotowali twórcy? W poniższym streszczeniu ujawniamy przebieg wydarzeń z 67. odcinka.

"Panna młoda" odc. 67 streszczenie. Emisja już 10 kwietnia 2026 w TVP2

Szczegółowe streszczenie 67. odcinka uwielbianego przez Polaków tureckiego serialu "Panna młoda" zapowiada spore emocje. Po przebytej operacji stan zdrowia Cemila ulega znacznej poprawie. Tymczasem z zamkniętego ośrodka wymyka się tajemniczy mężczyzna, który pod osłoną nocy wkrada się do posiadłości Mine. Na miejscu odkrywa ją Sinem. W międzyczasie Engin i Ertugrul próbują przekonać Cihana do ważnego kroku – namawiają go, aby wyznał Hancer prawdę na temat Beyzy.

Obsada serialu "Panna młoda". Kto gra Hancer i Cihana?

Główne postacie w serialu, czyli Hançer i Cihana, odgrywają odpowiednio Talya Çelebi oraz Türkseve. W tej popularnej, tureckiej produkcji na ekranie pojawia się również szereg innych aktorów:

  • Can Tarakçı jako Cemil,
  • Betigül Ceylan jako Mukadder Develioglu,
  • Günnur Adıgüzel jako Gülsüm,
  • Elif Çapkin jako Yonca,
  • Ceren Yuksekkaya jako Derya,
  • Sidal Damar jako Sinem,
  • Günes Ebrar Özgül jako Mine,
  • Türker Kantar jako Emir,
  • Çisel Kuskan jako Beyza,
  • Derya Deniz Değirmenci jako Yasemin.

Ile odcinków ma "Panna młoda"? Kiedy finał w Polsce?

Telenowela "Panna młoda" zalicza się do grona najbardziej rozbudowanych tureckich formatów. Obecnie produkcja składa się z trzech sezonów, co daje łącznie aż 325 oryginalnych epizodów. Ze względu na fakt, że pojedynczy odcinek w Turcji trwa około 2 godzin, na potrzeby polskiej telewizji są one montowane na nowo, co oznacza, że liczba epizodów nad Wisłą ulegnie podwojeniu. Warto dodać, że w ojczystym kraju serial wciąż jest kręcony i emitowany, więc ostateczna liczba odcinków nie jest jeszcze znana. Jedno jest pewne – na zakończenie historii w Polsce przyjdzie nam poczekać ładnych parę lat, a losy Hançer i Cihana na długo zagoszczą w domach widzów.

