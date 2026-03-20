Złoty chłopak, odcinki 258-262 Ferit i Diyar biorą ślub, a Abidin oskarża Halisa o zabicie jego rodziców

Co wydarzyło się w poprzednich odcinkach serialu Złoty chłopak?

W odcinkach 253–257 bohaterka zrywa współpracę z Korhanami i ogłasza ślub z Sinanem. Ferit kontaktuje się z nią dzięki Diyar, a Suna oskarża Abidina o pośrednictwo między byłymi małżonkami. Esme ujawnia Kazimowi, że Ayla gardzi synową, co nasila konflikt. Matka Sinana manipuluje nim, udając chorobę, by zatrzymać go przy sobie. Ferit potajemnie pomaga Seyran znaleźć dom; kobieta wynajmuje luksusową posiadłość bez wiedzy męża i zaczyna z nim pracę nad kolekcją biżuterii. Sinan kłamie, by nie opuszczać matki. Dziadek Diyar stawia warunek akceptacji Ferita, co prowadzi do ich rozstania. Kazim bada przeszłość Abidina, a Seyran wprowadza się do Ayli, chcąc działać przeciw mężowi. Gdy Sinan odkrywa jej spotkania z Feritem, reaguje agresją, co jeszcze wzmacnia kontrolę Ayli nad jego życiem.

Złoty chłopak odcinek 258: Seyran i Sinan jadą do hotelu

Hazal postanawia wyprowadzić z równowagi Ferita, rzucając insynuacje, że związek małżeński Seyran i Sinana wciąż nie doczekał się fizycznej konsumpcji. Równolegle Esme oraz Suna odkrywają, że Seyran podjęła się zawodowych obowiązków w korporacji Korhanów ramię w ramię ze swoim byłym partnerem. Byli małżonkowie spotykają się w przestrzeni warsztatowej i chociaż oboje usilnie deklarują pełnię szczęścia, doskonale zdają sobie sprawę, że wciąż łączy ich potężna, nierozerwalna więź. Aby ostatecznie dowieść swojej wierności, Seyran zgadza się na wspólny wyjazd z Sinanem do luksusowego obiektu wypoczynkowego. Jak się później okazuje, za kulisami tego romantycznego pobytu stoi Ayla, która w tajemnicy zaplanowała całą intrygę.

Złoty chłopak odcinek 259: Oświadczyny Ferita i prawda o pochodzeniu Abidina

W hotelowych wnętrzach dochodzi do niezwykle napiętej konfrontacji, kiedy krzyżują się drogi Ferita i Diyar oraz Seyran i Sinana. Ten ostatni bez wahania rzuca pod adresem żony oskarżenia o to, że celowo aranżuje sytuacje prowadzące do spotkań ze swoim byłym mężem. W przypływie emocji Ferit decyduje się na odważny krok i prosi Diyar o rękę. W międzyczasie na światło dzienne wychodzą szokujące fakty z przeszłości, wedle których Abidin jako małe dziecko został bezwzględnie oddany do placówki opiekuńczej z bezpośredniego rozkazu ludzi pracujących dla Halisa Korhana. Na innym froncie Orhan wchodzi w bardzo burzliwy i ostry spór z Nurten.

Złoty chłopak odcinek 260: Seyran próbuje powstrzymać ślub swojego byłego męża

Zaskoczona rodzina dowiaduje się od Ferita o jego niedawnych oświadczynach oraz stanowczych planach matrymonialnych z Diyar, co wywołuje spore zaniepokojenie wśród domowników. W tym samym czasie Abidin dociera do Şevkiego, dzięki czemu odkrywa mroczne sekrety dotyczące swoich prawdziwych korzeni. Seyran, nieustannie śledzona przez czujną Hazal, wyrusza do Ferita z misją odwiedzenia go od ślubu, twardo argumentując, że jego decyzja podyktowana jest wyłącznie chwilowym impulsem. Niedługo potem w pracowni zjawia się Diyar, która kategorycznie domaga się od narzeczonego zerwania wszelkich kontaktów z byłą żoną. Orhan stara się załagodzić nieprzyjemną sytuację z Nurten, proponując jej powrót do rezydencji, podczas gdy Ferit wyznaje własnej matce, że nie potrafi wymazać Seyran ze swojego życia i wciąż czuje się za nią w pełni odpowiedzialny.

Złoty chłopak odcinek 261: Abidin przysięga zemstę na rodzinie Korhanów

Suna dowiaduje się od Abidina o mrocznej przeszłości jego bliskich, a on sam wyraża głębokie przekonanie, że to Halis Korhan ponosi bezpośrednią winę za tragiczną śmierć jego rodziców. Z kolei Hazal spieszy do Sinana z donosem o potajemnych widzeniach jego żony z byłym partnerem. Rodzinna kolacja z bliskimi Diyar przeradza się w gigantyczny skandal, kiedy niespodziewanie wychodzi na jaw, że luksusowa nieruchomość stanowi własność Seyran. Diyar stawia sprawę na ostrzu noża, żądając od Ferita całkowitego i ostatecznego odcięcia się od byłej żony, co jest absolutnym warunkiem ponownego przyjęcia pierścionka zaręczynowego. W tym pełnym napięcia czasie Abidin udaje się na cmentarz, gdzie nad grobem swojej matki składa uroczystą przysięgę krwawego odwetu za wyrządzone krzywdy.

Złoty chłopak odcinek 262: Szokujące oskarżenia pod adresem Halisa w rezydencji

Seyran organizuje spotkanie z Feritem, by przekazać mu najnowsze wieści na temat Abidina, jednak w odpowiedzi słyszy, że muszą definitywnie zakończyć swoją znajomość ze względu na kategoryczne żądania Diyar. Sinan dowiaduje się o tych potajemnych schadzkach, co skłania go do obrzucenia żony oskarżeniami o notoryczne kłamstwa oraz niesłabnące uczucie do byłego partnera. Tymczasem bliscy Diyar wyrażają oficjalną zgodę na zawarcie związku małżeńskiego, a zadowolony Ferit zapowiada błyskawiczną ceremonię. Abidin bez zaproszenia wtargnął do posiadłości Korhanów, gdzie na oczach wszystkich zgromadzonych ogłosił przynależność do tego rodu i publicznie obwinił Halisa o zamordowanie swoich rodziców. Po tej dramatycznej scenie Sinan i Seyran wyprowadzają awanturnika z budynku, a Esme dyskretnie prosi Gulgun o wsparcie w umówieniu prywatnej wizyty u lekarza ginekologa.

„Złoty chłopak” – kiedy i gdzie oglądać?

Serial „Złoty chłopak” emitowany jest od poniedziałku do piątku o godz. 14:00 na antenie TVP1. Kolejne odcinki (258–262) zostaną pokazane w dniach od 30 marca do 3 kwietnia 2026 roku. Jeśli nie możecie oglądać ich w telewizji, wszystkie epizody – zarówno bieżące, jak i wcześniejsze – są dostępne online w serwisie TVP VOD.

Odcinek 258 - poniedziałek, 30 marca

- poniedziałek, 30 marca Odcinek 259 - wtorek, 31 marca

- wtorek, 31 marca Odcinek 260 - środa, 1 kwietnia

- środa, 1 kwietnia Odcinek 261 - czwartek, 2 kwietnia

- czwartek, 2 kwietnia Odcinek 262 - piątek, 3 kwietnia

"Złoty chłopak" - opis serialu i obsada

Serial przedstawia losy wpływowej rodziny Korhanów, dla której kluczowe są tradycja i reputacja. W centrum wydarzeń znajduje się Ferit – młody i bogaty mężczyzna prowadzący beztroskie życie, unikający odpowiedzialności. Jego postawa zaczyna jednak niepokoić dziadka Halisa, który postanawia sprowadzić wnuka na właściwą drogę. Równolegle rozwija się wątek miłości Ferita i Seyran – silnego uczucia wystawionego na liczne próby. Na ich relację wpływają rodzinne konflikty, decyzje i oczekiwania otoczenia, przez co bohaterowie muszą walczyć o swoje szczęście.

W serialu występują m.in.:

Afra Saraçoğlu jako Seyran Şanlı

Mert Ramazan Demir jako Ferit Korhan

Çetin Tekindor jako Halis Korhan

Şerif Sezer jako Hattuç Şanlı

Gülçin Santırcıoğlu jako İfakat Korhan

Emre Altuğ jako Orhan Korhan

Gözde Kansu jako Gülgün Korhan

Ersin Arıcı jako Abidin

Beril Pozam jako Suna Şanlı

İrem Altuğ jako Sultan

Öznur Serçeler jako Asuman Korhan

Hülya Duyar jako Şefika

Diren Polatoğulları jako Kazım Şanlı

Sezin Bozacı jako Esme Şanlı

Yiğit Tuncay jako Latif

Selen Özbayrak jako Dicle

Umut Gezer jako Yusuf

Taro Emir jako Tekin Kaya

Binnur Kaya jako Nükhet