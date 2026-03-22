Dziedzictwo, odcinek 866: Nana zostaje ranna podczas ratowania Yusufa

Zeszły epizod tureckiego hitu przyniósł niespodziewaną konfrontację na ulicy, podczas której Ayse i Ferit stanęli ze sobą twarzą w twarz. Kobieta natychmiast wyciągnęła broń, chcąc za wszelką cenę udaremnić ucieczkę mężczyzny. W tym samym czasie Nana z ogromnym trudem zdobyła fundusze na upragniony obiad dla Yusufa. Kiedy wreszcie udało im się zasiąść do wymarzonego jedzenia, ich spokój brutalnie przerwało nagłe wtargnięcie Szakala.

Co wydarzy się w 866. odcinku serialu "Dziedzictwo"?

Uzbrojona Ayse zatrzymuje Ferita i kategorycznie domaga się spotkania z ich córką, obrzucając mężczyznę oskarżeniami o wywołanie jej długotrwałego cierpienia. Między dawnymi partnerami dochodzi do ostrej wymiany zdań na temat ojcostwa Dogi oraz błędów z przeszłości.

Ferit ma za złe kobiecie wieloletnie oszustwa, natomiast ona zarzuca mu okrucieństwo i strach przed wyznaniem prawdy dziecku. Kiedy Ayse usiłuje go obezwładnić, sprytny uciekinier błyskawicznie wytrąca jej pistolet, a następnie przypina ją kajdankami do metalowej kraty i zapowiada ostateczne odcięcie od córki. Chwilę później znika bez śladu.

Równolegle Nana bohatersko osłania Yusufa przed atakiem bandyty, jednak sama odnosi w tym starciu obrażenia. Oboje szukają schronienia w obcym domu, gdzie właściciel zatrzaskuje ich w łazience i alarmuje służby. Ferit po konsultacji z Volkanem decyduje się na szczerość wobec Dogi, ale słysząc jej głos, ostatecznie rezygnuje z wyznania prawdy.

Gdzie i o której godzinie oglądać 866. odcinek Dziedzictwa?

Turecka produkcja gości na ekranach telewizyjnej Jedynki codziennie od poniedziałku do niedzieli o stałej porze, czyli o 16:05. Premierę 866. odsłony tej historii zaplanowano na niedzielę 22 marca 2026 roku. Osoby, które nie zdążą przed telewizory na wyznaczoną godzinę, mogą bez problemu nadrobić zaległości w sieci. Wszystkie wyemitowane dotąd fragmenty są stale udostępniane na platformie streamingowej TVP VOD.

Fabuła oraz pełna obsada tureckiego serialu Dziedzictwo

Głównymi bohaterkami są Seher i Kevser, córki Yusufa, wiodące spokojne życie w skromnych warunkach. Losy sióstr ulegają rozdzieleniu w momencie ślubu Kevser z dziedzicem potężnego rodu Kyrymly. Kobieta wkrótce rodzi chłopca, któremu nadaje imię po swoim ojcu, a niedługo potem traci męża i zapada na śmiertelną chorobę. W ostatnich chwilach życia błaga Seher o przejęcie opieki nad pięcioletnim siostrzeńcem. Po śmierci Kevser mały Yusuf trafia pod skrzydła szorstkiego i bezlitosnego Yamana. Od tego momentu zdeterminowana Seher robi wszystko, by odzyskać ukochane dziecko.

W obsadzie tureckiej telenoweli znaleźli się tacy aktorzy jak:

Halil Ibrahim Ceyhan jako Yaman

Sıla Türkoğlu wcielająca się w Seher

Berat Rüzgar Özkan odgrywający rolę małego Yusufa

Gülderen Güler występująca jako Kiraz

Melih Özkaya grający postać Aliego

Tolga Pancaroglu w roli Ziyi

İpek Arkan jako Duygu

Seda Dadaşova wcielająca się w Yasemin, siostrę Duygu