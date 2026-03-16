Panna młoda, odcinek 51: Będzie rozwód Cihana z Hancer! Zażąda rozstania po kompromitujacym nagraniu - ZDJĘCIA

"Panna młoda" (Gelin) odcinek 51 - piątek, 20.03.2026, o godz. 17.20 w TVP2

Po tym, jak Beyza i Mukadder odkryją kompromitujące nagranie Hancer z obcym mężczyzną przed starym domem, napięcie w małżeństwie Cihana i Hancer osiągnie punkt krytyczny. Wideo dokumentuje moment, w którym Hancer błagała mężczyznę o dyskrecję, a cała sytuacja została zarejestrowana przez kamery monitoringu. To właśnie ten materiał wkrótce stanie się powodem dramatycznej konfrontacji, Cihan w końcu dowie się prawdy, a konsekwencje mogą prowadzić do rozwodu, którego groźba będzie wisiała nad Hancer jak cień.

Cihan pozna prawdę o Hancer. Uzna ją za oszustkę!

Cihan w odcinku wezwie Hancer do firmy bez wyjaśnień. Gdy dziewczyna przekroczy próg nowoczesnego, chłodnego gabinetu, natychmiast poczuje, że atmosfera jest napięta. Powietrze wyda jej się ciężkie. Cihan usiądzie za biurkiem, przed otwartym laptopem. Nie wstanie, nie powita jej, jego spojrzenie będzie twarde i przenikliwe.

— Usiądź — powie cicho, wskazując krzesło obok siebie. Jego ton nie będzie ani ciepły, ani pełen zniecierpliwienia. Będzie to pełna kontrola. Hancer przełknie ślinę i siądzie powoli.

— Co się stało? — zapyta niepewnie. — Dlaczego wezwałeś mnie tak pilnie?

— Dzisiaj to ja będę zadawał pytania — odpowie Cihan, a zaskoczona Hancer uniesie brwi.

— Dlaczego tak na mnie patrzysz?

Cihan nie odrywa od niej wzroku.

— Czy kiedykolwiek mnie okłamałaś?

Pytanie spadnie między nimi jak ciężki kamień.

— Skąd… skąd to pytanie? — jej głos lekko zadrży.

— Nieważne. Odpowiedz.

Hancer wyprostuje plecy.

— Nie. Nigdy cię nie okłamałam.

— Mam nadzieję, że teraz też tego nie zrobisz — powie lodowato, odwracając laptop w stronę Hancer. Na ekranie pojawi się nagranie z kamery przy starym domu – ona i Yakup stojący naprzeciwko niej.

Hancer zblednie, zakryje usta dłonią. Jej oddech przyspieszy.

— Czy masz na to wyjaśnienie? — zapyta Cihan chłodno.

— Skąd… skąd masz to nagranie? — wyszepta Hancer.

— To pierwsza rzecz, która przychodzi ci do głowy? — odparuje Cihan. — Ktoś przyniósł mi to wideo. Reszta nie ma znaczenia. Liczy się to, co widzę. — Jesteśmy sami. Twarzą w twarz. Odpowiedz mi. Kim jest ten człowiek? — wskaże ekran. — Czego od ciebie chce? Dlaczego przyszedł do mojego domu? Chcę wiedzieć wszystko.

Hancer zaciska dłonie.

— Ja… nie mogę powiedzieć — odpowie.

— Nie możesz? — powtórzy Cihan z niedowierzaniem. Odwróci się, przeczesze włosy dłonią, po czym znowu stanie przed nią.

— Od wczoraj nie przestaję o tym myśleć. O czym moja żona rozmawia z obcym mężczyzną pod naszym domem? Powiedziałaś, że nigdy mnie nie okłamałaś. Więc teraz też tego nie rób. Co ci powiedział?

Hancer zamknie oczy.

— Powiedział… że powie mojemu mężowi.

— A ty?

— Że… mój mąż nie może się dowiedzieć.

Cihan uderzy dłonią w oparcie fotela, krzesło odsunie się z hukiem aż pod ścianę.

— Czy ty wiesz, jak to brzmi?! — podniesie głos. — Błagasz obcego mężczyznę, żeby przede mną milczał? Chronisz go, prawda?

Hancer podniesie wzrok.

— Myśl, co chcesz — odpowie spokojnie.

— Jest dla ciebie ważny? — cedzi przez zęby. — Ostrzegałem cię, że drogo zapłacisz, jeśli mnie znieważysz.

Jej oczy wypełnią się łzami, ale głos pozostanie opanowany.

— Nie zrobiłam nic, co mogłoby cię znieważyć. Jeśli mi nie wierzysz… przyjmę każdą karę. Ale nie mogę powiedzieć więcej. Gdybym to zrobiła, splamiłabym swój honor.

Słowa Hancer tylko doleją oliwy do ognia.

— Wyjdź z mojego biura — powie Cihan drżącym z gniewu głosem.

Drzwi zamkną się za nią z hukiem, jej kroki odbiją się echem w korytarzu. Cihan zostanie sam, patrząc na zamknięte drzwi. W pewnym momencie kopnie krzesło, które przewróci się z łoskotem, a potem rzuci laptop z biurka. Segregatory i kartki rozsypią się po całym gabinecie.

— Do diabła! — krzyknie, uderzając pięścią w ścianę.

Engin wejdzie gwałtownie, próbuje go uspokoić. Cihan opadnie ciężko na fotel, a kiedy drzwi zamkną się za Enginem, w gabinecie znów zapanuje cisza.

Cihan sięgnie po telefon i zleci pilne działania – chce, aby ktoś znalazł mężczyznę z nagrania. Jego spojrzenie będzie ciemne, pełne gniewu i determinacji. Tymczasem Hancer, wciąż roztrzęsiona, spotka na ulicy Yakupa. Choć tym razem nie będzie w jego spojrzeniu agresji, jego obecność przypomni jej o całym zagrożeniu. Konfrontacja zakończy się wyraźnym gniewem Hancer, która nakaże mu trzymać się z daleka od jej brata i domu.

W drodze do starego domu Hancer znajdzie pozostawioną przez Mukadder walizkę. Bez słów zrozumie, że to polecenie – „Pakuj się. Wynoś się”. Podniesie walizkę i wniesie do środka. W salonie postawi ją na środku, jakby symbolizowała wszystko, co właśnie się rozpada. Kolana ugną się pod nią i wybuchnie cichym, bezradnym płaczem.

Rozwód Hancer i Cihana. Będzie chciał zakończyć małżeństwo

Późnym wieczorem ciszę starego domu rozdziera pukanie. Hancer znajdzie na progu Cihana. W jego oczach nie będzie już gniewu – tylko chłód i ostateczność.

— Długo dziś myślałem — powie Cihan. — O nagraniu. O twoich słowach. O nas.

— Powiedziałam ci wszystko, co mogłam — odpowie Hancer. — Nie mam nic więcej do dodania.

Cihan po chwili kiwa głową.

— Rozumiem. Skoro tak, nie powinniśmy tego przedłużać. Zakończmy to małżeństwo.

Słowa spadną jak wyrok. Hancer blednie, opiera się o drzwi, a łzy spłyną po jej policzkach. Mimo szoku pojawi się w niej też ostatnia iskra dumy – wie, że musi stawić czoło konsekwencjom, a jej życie zmieni się na zawsze.