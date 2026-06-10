Panna młoda, odcinek 121: Bolesny cios dla Hancer. Przyłapie Cihana w środku nocy z Beyzą - ZDJĘCIA

Emisja 121 odcinka serialu „Panna młoda” - piątek 12 czerwca o 17:20 w TVP2

Hancer w 121 odcinku "Panna młoda" będzie musiała udawać wspierającą żonę. Kobieta nieustannie stara się sprostać oczekiwaniom Cihana, wierząc w jego miłość, mimo że wkrótce na świat ma przyjść potomek i dziedzic fortuny Develioglu. By zaoszczędzić Hancer bólu, mężczyzna decyduje się na nocne wymykanie do pokoju Beyzy. Wspólnie przygotowują przestrzeń dla dziecka. Przebiegła Beyza wciąż utrzymuje, że za cztery miesiące zostanie matką.

Hancer przyłapie Cihana u Beyzy w 121 odcinku „Panna młoda”

Kiedy Cihan w środku nocy po cichu opuszcza małżeńskie łoże, w 121 odcinku "Panna młoda" Hancer szybko uświadamia sobie, że mąż nie jest z nią szczery. Choć początkowo stara się zapanować nad zazdrością, wielogodzinna nieobecność mężczyzny skłania ją do działania. Postanawia sprawdzić, dokąd poszedł, i kieruje się do pokoju jego ciężarnej byłej żony, która nadal przebywa w ich posiadłości.

21

Szokujące odkrycie w 121 odcinku „Panna młoda” w pokoju Beyzy

Widok, jaki Hancer zastanie w 121 odcinku "Panna młoda" okaże się dla niej niezwykle bolesny. Zobaczy Cihana i Beyzę, jak wspólnie przyklejają kolorowe tapety, ustawiają łóżeczko dziecięce i dyskutują nad imieniem dla chłopca.

- Chciałabym, żeby miał na imię Cihan... Oczywiście jeśli nie masz nic przeciwko temu - zacznie Beyza. - Ja też myślałem o imieniu...Aslan, Gurur... - Gurur? Ładnie... Cihan Gurur Develioglu - Muszę spytać mamę. Myślę, że wybrała już imię dla wnuka - Cihan będzie pod tak silnym wpływem matki, że to jej pozostawi ostateczną decyzję. - Ma tysiące krewnych. Na pewno da mu imię jednego z nich. Bardzo podoba mi się ta tapeta. Śliczna... - Beyza będzie idealnie odgrywała rolę szczęśliwej przyszłej mamy. Nagle zauważy Hancer...

Zrozpaczona Hancer w 121 odcinku "Panna młoda" wróci do swojej sypialni. W samotności, zalana łzami, będzie czekać do rana na powrót męża. Wtedy właśnie padną z jej ust gorzkie słowa: „W mojej obecności bawią się w idealną rodzinę...”.

Imię dziecka Beyzy i Cihana ogłoszone w 121 odcinku „Panna młoda”

Kolejny wstrząs w 121 odcinku "Panna młoda" spotka Hancer z samego rana. Przy rodzinnym stole Beyza triumfalnie ogłosi, że wspólnie z Cihanem wybrali imię dla malucha. Sytuację pogorszy jeszcze Mukkader, która przy synowej będzie wychwalać apetyt i wspaniały wygląd Beyzy. Wszyscy obecni będą uważnie obserwować reakcję Hancer, jednak ona, ukrywając ból, zdobędzie się jedynie na złożenie gratulacji Cihanowi.

Po zakończonym posiłku Beyza nie przepuści okazji, by ponownie upokorzyć rywalkę, wspominając o wspólnych nocach z Cihanem.

- Jesteś ciekawa, gdzie Cihan był przez ostatnie dwie noce? - Nie, powiedział mi... - Serio? Czy szpiegowałaś przez uchylone drzwi? - Zauważyłam przechodząc. Mogę wejść? - Oczywiście... - Beyza zaprosi Hancer do sypialni i tam przekaże jej, że decyzją Cihana po porodzie jeszcze przez trzy miesiące zostanie z dzieckiem w rezydencji.