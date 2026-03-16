Dziedzictwo, odcinek 860: Yaman podejdzie Truciznę! Tak go dorwie - ZDJĘCIA

"Dziedzictwo" odcinek 860 - poniedziałek, 16.03.2026, o godz. 16.05 w TVP1

W 860 odcinku serialu "Dziedzictwo" Yaman w końcu dorwie Truciznę! A wszystko dzięki telefonowi, który z jego kryjówki wykonał do niego Yusuf tuż po tym, jak stłukł fiolki z substancjami, podawanymi mu przez drań. Chłopiec o wszystkim powiedział stryjkowi, który szybko domyślił się, jak dotrzeć do Acara, który będzie miał zgłosić się po nową partię leków.

W 860 odcinku serialu "Dziedzictwo" Kirimili i Nana dostaną się do lekarza, współpracującym z Acarem i każą mu współpracować, gdyż w przeciwnym razie zagrożą mu śmiercią. Oczywiście, mężczyzna zgodzi się im wszystko wyśpiewać i w ten sposób Yaman pozna miejsce, w którym umówią się na przekazanie kolejnej partii leku.

Yaman zaczai się na Acara w 860 odcinku serialu "Dziedzictwo"!

W 860 odcinku serialu "Dziedzictwo" lekarz przekaże Truciźnie zamówioną przez niego substancję, a Acar powie mu, co się dalej wydarzy. Tyle tylko, że nie przewidzi jednego! A mianowicie, że Yaman stanie mu drodze, bo na zakończenie ich rozmowy wyłoni się zza jego pleców i wbije mu nóż w szyję!

- Dlaczego trzęsą ci się ręce? - spyta lekarza Acar, gdy Yaman będzie już o krok od niego.

- Proszę wybaczyć - powie mężczyzna, po czym Kirimli już go zaatakuje, w związku z czym w 860 odcinku serialu "Dziedzictwo" dla Acara już wszystko stanie się jasne - Kirimli!

- Brawo! Zgadłeś. Kirimli człowiek, który otworzy dla ciebie drzwi piekieł - zapowie mu Yaman. Zwłaszcza, po tym, co przed chwilą usłyszy z jego ust.

Ferit pokrzyżuje plany Yamana w 860 odcinku serialu "Dziedzictwo"!

Jednak to w 860 odcinku serialu "Dziedzictwo" ostatecznie nie będzie mu dane, bo jego plany pokrzyżuje Ferit, który wkroczy do magazynu wraz z Karą i Volkanem. Policjanci powstrzymają Yamana przed zabiciem Acara, którego ostatecznie ze sobą zabiorą.

A Kirimli w 860 odcinku serialu "Dziedzictwo" niestety nie dowie się, gdzie Acar przetrzymuje Yusufa, bo Trucizna oczywiście mu się do tego nie przyzna. A on nie zdoła pomścić ani jego, ani swojej ciotki Akcy, którą zabije już wcześniej.

