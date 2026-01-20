Barwy szczęścia, odcinek 3299: Oto, jak Agnieszka sterroryzuje Łukasza. Uprzedzi go, ale on nie posłucha – ZDJĘCIA

„Barwy szczęścia" odcinek 3299 - środa, 21.01.2026, o godz. 20.05 w TVP2

W 3299. odcinku serialu „Barwy szczęścia” Agnieszka przyrzeknie Łukaszowi, że pozwoli mu zjeść śniadanie przy stole w kuchni, o ile będzie „grzeczny”. Tak dowie się, dlaczego ma zabandażowaną głowę i jaką przyszłość obmyśliła dla nich porywaczka. Wkurzony jej planami, Sadowski wytrąci jej jedzenie z rąk i rozwścieczy tym byłą dziewczynę.

Łukaszowi nie uda się przechytrzyć Agnieszki w 3299. odcinku serialu „Barwy szczęścia”

W 3299. odcinku serialu „Barwy szczęścia” po scysji w kuchni Łukasz szybko znowu wyląduje w obskurnej klitce, przykuty do łóżka. Przyjdzie wówczas po rozum do głowy i przeprosi Agnieszkę, mówiąc jej, że we wszystkim ma rację. Ale ona będzie podejrzliwa:

- Szybko zmieniasz zdanie.

- Jeśli mnie teraz wypuścisz, nikomu nic nie powiem. Przysięgam. Przecież nic nie osiągniesz siłą. Wiesz o tym.

Kiedy w odpowiedzi ona się tylko ironicznie zaśmieje, a potem powtórzy brednie o wspólnej przyszłości, Sadowski nie wytrzyma i wybuchnie:

- Jesteś chora!

- Nie mów tak do mnie – zezłości się Agnieszka w taki sposób, jakby słyszała to już wiele razy wcześniej, być może od byłego męża…?

Łukasz uprosi ją, by pozwoliła mu się umyć. Agnieszka zgodzi się i powie mu, że ma w łazience ręcznik i czystą bieliznę. Wstając skuty z łóżka, rzuci się na nią i zostanie rażony paralizatorem, przed którym przed chwilą go ostrzegała. To będzie błąd...

Ksawery weźmie sprawy w swoje ręce - odcinek 3304 „Barw szczęścia”

W 3304. odcinku serialu „Barwy szczęścia” Ksawery (Bartosz Gruchot) zadzwoni do Celiny (Orina Krajewska) z prośbą o spotkanie. Zleci jej odnalezienie Łukasza oferując swoje całe oszczędności z kieszonkowego, które odkładał. Brońska nic od niego nie weźmie i powie chłopcu, że sama od dawna go szuka.