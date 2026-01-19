Barwy szczęścia, odcinek 3299: Łukasz zrobi wszystko dla Agnieszki. Zrozumie, że to on musi się zmienić – ZDJĘCIA

„Barwy szczęścia" odcinek 3299 - środa, 21.01.2026, o godz. 20.05 w TVP2

W „Barwach szczęścia” Agnieszka więzi Łukasza, a przed całym światem udaje, ile kosztuje ją jego zniknięcie i jak mocno to przeżywa. Odegrała już współczucie dla Kasi (Katarzyna Glinka) i Ksawerego (Bartosz Gruchot). Nie mogła jednak się powstrzymać przed okrutnymi uwagami, sugerującymi, że Sadowski może już nie żyć.

Prysznic za miłość - odcinek 3299 serialu „Barwy szczęścia”

W 3299. odcinku serialu „Barwy szczęścia” przetrzymująca Łukasza Agnieszka będzie pewna, że uwięzienie go jest początkiem nowego, wspaniałego rozdziału w ich życiu, bo muszą być razem. To prawda bezdyskusyjna:

- Po co się męczyć, kotku? Lepiej zaakceptuj, że jesteśmy sobie przeznaczeni. Zacznij planować naszą wspólną przyszłość – powie mu.

- Jesteś chora! – Sadowski nie wytrzyma tych bredni.

- Nie mów tak do mnie! Ja tylko chcę, żebyś był mój! Tylko mój… Na zawsze – odpowie mu była dziewczyna, odmawiając pozwolenia na pójście do toalety.

Nie zasłużył sobie na ten luksus, nie był grzeczny! Łukasz postanowi więc we wszystkim przytakiwać Agnieszce, tak jak się robi, by przetrwać w otoczeniu osób, którym nie da się przemówić do rozsądku, bo go bezpowrotnie utraciły. Przywoła ją do swojej komórki, w której leży przykuty do łóżka i powie:

- Przepraszam cię za moje zachowanie. Masz rację we wszystkim.

- Nareszcie coś do ciebie dociera. Ja naprawdę chcę dobrze – stwierdzi Agnieszka, cokolwiek podejrzliwie.

- Ja wiem. To ja się powinienem zmienić. Ja! Jestem gotowy to zrobić dla ciebie. Przysięgam. Tylko pozwól mi pójść do łazienki. Wziąć prysznic, ogolić się… Proszę…

- Nie zawiedź mnie tym razem. W oknach są kraty. W drzwiach kłódki. I dookoła nie ma nikogo, kto mógłby usłyszeć twoje krzyki. Skuj się!

- Żadnych głupich ruchów, przysięgam – obieca Sadowski, zakładając sobie kajdanki.

- Mam paralizator! – ostrzeże go psychopatka.

Stan porwanego Łukasza gwałtownie się pogorszy - odcinek 3307 „Barw szczęścia”

W serialu „Barwy szczęścia” Agnieszka spotka się z Kodurem (Oskar Stoczyński), by spróbować go przekonać, że to znienawidzona przez nią Celina (Orina Krajewska) porwała Łukasza. A jego stan w kryjówce gwałtownie się pogorszy. Pojawi się jednak iskierka nadziei, kiedy po publikacji artykułu w „Szoku" pojawi się świadek, który rozpozna Sadowskiego w odurzonym mężczyźnie towarzyszącym kobiecie, odpowiadającej rysopisowi Agnieszki.